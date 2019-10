Temptation Island, Andrea e Jessica sono tornati insieme: è ufficiale

Andrea Filomena e Jessica Battistello di Temptation Island sono tornati insieme

A tre mesi dalla fine dell’ultima edizione di Temptation Island, Andrea Filomena e Jessica Battistello hanno deciso di dare una seconda chance al loro amore. I due si erano mollati all’ultima puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia: Jessica aveva ammesso di non amare più Andrea e aveva deciso di lasciare il programma insieme al tentatore Alessandro Zarino, oggi tronista di Uomini e Donne. Nella vita di tutti i giorni la ragazza ha però capito di essere ancora molto legata al suo ex fidanzato, che doveva addirittura sposare la scorsa primavera. Jessica ha fatto il possibile per riconquistare Andrea ma quest’ultimo si è sempre mostrato titubante e poco restio al perdono. Almeno fino ad oggi, quando ha deciso di mettere da parte l’orgoglio e regalare un’altra occasione alla sua ex promessa sposa.

Le parole di Andrea e Jessica sul ritorno di fiamma dopo Temptation Island

“Ho deciso di mettere da parte l’orgoglio e riprendermi ciò che mi rende felice…Tu o meglio noi”, ha scritto Andrea Filomena su Instagram. “Vorrei scrivere tante, tantissime cose ma ci sarà tempo… l’unica cosa che conta è che siamo ancora qui, insieme. Mi sei mancato come l’aria”, ha aggiunto Jessica Battistello.

Andrea e Jessica: l’unica coppia salva di Temptation Island 2019

Il ritorno di fiamma tra Andrea e Jessica salva l’ultima edizione di Temptation Island, dove tutte le sei coppie protagoniste sono scoppiate a causa della trasmissione.