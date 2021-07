Temptation Island, un mese dopo: evoluzione coppie, tutti i colpi di scena

Le coppie protagoniste di Temptation Island 2021, sia quelle scoppiate sia quelle rimaste unite, si sono presentate innanzi a Filippo Bisciglia 30 giorni dopo la fine delle riprese. Ecco come è andata.

Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti

Valentina Augusti Nulli e Tommaso Eletti: la coppia non c’è più. L’addio è stato definitivo. “Dopo il falò sono stata male. Ero talmente sconvolta e disgustata che la soddisfazione di mostrarmi afflitta non gliela ho voluta dare al falò”, ha detto la 40enne.

“Mi fai repulsione e mi fai schifo dopo quello che hai fatto“. Questo è ciò che ha scritto Valentina a Eletti quando lui le ha chiesto di vedersi dopo il programma. Quindi ha aggiunto che dopo qualche giorno da quel messaggio ha rivisto l’ex: “Quando lui capisce il male che mi ha fatto crolla, piange. Si pente. Doveva vedere la single Giulia quel giorno, ma lui poi le ha mandato un messaggio dicendo che il suo cuore apparteneva a me. Comunque per me oggi è stop, basta.”

“So che Giulia si era invaghita di lui, almeno è quello che lui ha detto. Lui però so che l’ha baciata anche se non ha voluto andare oltre. Questo è successo prima del chiarimento. Io so questo”, ha concluso la Augusti

A questo punto è giunto innanzi a Bisciglia Eletti che ha confermato la versione di Valentina: “Farò di tutto per tornare con lei”, ha poi detto.

Spazio poi all’ingresso in scena della tentatrice Giulia che ha raccontato una versione diversa: “Lui, Tommaso, quando ci siamo visti, voleva andare oltre il bacio. Io mi sono voluta fermare”. “Si, volevo godermi il momento, però io ero innamorato di Valentina”, la replica di Eletti. “Non voglio una persona che un giorno la pensa così e un giorno in un altro modo. Lui mi ha detto che voleva stare con me e ora dice che è innamorato della sua ex. Penso di meritarmi di più”, la chiosa finale della giovane.

Stefano Socionovo e Claudia Venturini

“Per il discorso matrimonio mi sono rimessa all’opera con più entusiasmo. Non ho più dubbi”, ha detto Claudia. “Vedo entusiasmo da parte sua. Poi mi ha chiesto scusa più volte in questi giorni che da quando stiamo insieme”, gli ha fatto eco Stefano. La coppia ha poi aggiunto che ha migliorato la propria complicità e che si è sciolta sotto tutti i punti di vista, anche a letto. “Ho trovato pure lavoro”, ha spiegato la Venturini. “Vedo un futuro felice e con due figli”, la chiosa di Socionovo che ha invitato Bisciglia alle nozze.

Jessica Mascheroni e Alessandro Autera

Alessandro: “Sto bene, mi sento rinato. Si, è finita con Jessica. Ora mi vedo con Carlotta, la tentatrice. L’ho vista tre giorni a Roma. Soffro la lontananza ma sono contento. La ringrazio. Non sono più un pantofolaio. Rifarei subito Temptation”.

Largo quindi a Jessica: “Meglio che sia finita così. Gli voglio ancora bene comunque. Il tentatore? Sento Davide Basolo, non sempre ma ci sentiamo. E spero di vederlo se possibile. Io lo voglio vedere, mi stimola. Ho avuto le farfalle nello stomaco. Spero che anche lui abbia voglia di incontrarmi”.

Federico Rasa e Floriana Angelica

“A casa è stata dura i primi giorni, lei aveva assorbito molto di quello capitato a Temptation. Io ho cercato di farle capire che la amo e sto cambiando. La voglio sposare”, le dichiarazioni di Federico. “Mi abbraccia, sta con me al posto che con gli amici. Sta cambiando nelle piccole cose quotidiane”, le parole di Floriana. La coppia è viva e vegeta.

Manuela Carriero e Stefano Sirena

Manuela: “Un paio di giorni dopo la fine del programma abbiamo parlato a lungo io e Stefano. Molto strano: lui mi chiedeva scusa ma poi mi insultava. A me manca ma non poteva più andare avanti così. Con Luciano mi sono vista, ci chiamiamo spesso, anche 10 volte al giorno. Abbiamo molti progetti insieme”.

In scena arriva proprio Punzo: “Per me lei è speciale. In videochiamata ha conosciuto la mia famiglia che è pazza di lei. A Napoli abbiamo passato tre giorni assieme in albergo. Mi ha fatto una sorpresa con candele e petali. Siamo felici. Si, siamo fidanzati”.

Dunque è stato il momento di Stefano: “Sto meglio. All’inizio è stata dura, un grande dispiacere. A casa però ci siamo chiariti io e Manuela. Mi fa piacere che ha detto di essere pentita per alcune cose che ha detto. Anche io ho chiesto scusa per alcune cose. Mi dà un po’ fastidio che sta con Luciano. A essere sincero però lui è più simile a lei. Con la tentatrice Federica ci sentiamo. Ci siamo visti a casa mia”.

Infine spazio alla single Federica: “Lui con me è dolcissimo. Sono contenta. Avevo paura che non ci fossimo più visti. Ieri mi ha detto che di me si potrebbe innamorare. Ho un po’ paura, spero che sia davvero finita con Manuela.”

Natascia Zagato e Alessio Tanoni

Alessio: “Abbiamo ancora discusso. Ci dobbiamo riscoprire. Senza di lei non posso stare”

Natascia: “Stiamo lavorando per capirci e comunicare meglio. Ma sono troppo innamorata di lui”