Temptation Island: tutto sui nuovi tentatori (uno viene da UeD)

Manca sempre meno alla partenza della nuova edizione di Temptation Island. Il programma condotto da Filippo Bisciglia partirà questo giovedì 27 giugno in prima serata su Canale 5. Mentre già siamo a conoscenza di varie indiscrezioni su vicende e strategie delle coppie partecipanti, fino ad ora non sapevamo ancora nulla sui tentatori. A rimediare però, ci pensa Tv Blog. Scopriamo i 26 single che corteggeranno i concorrenti di questa stagione.

L’isola delle tentazioni si prepara ad aprire le sue porte ai telespettatori, con un’edizione che si prospetta scoppiettante già dai primi istanti.

Dopo aver conosciuto le 7 coppie che si metteranno in gioco all’Is Morus Relais, ora siamo pronti a scoprire tentatori e tentatrici. A rivelarli è Tv Blog e, tra di loro, c’è un volto conosciuto.

Le 13 tentatrici

Sofia, 27 anni, vive a Perugia ma è nata in Uruguay. Prima dell’Italia ha vissuto a Valencia, ora è una laureanda in relazioni internazionali. Ama il basket, la pittura e il disegno.

Nicole, 25 anni, è di Milano ed è un’aspirante personal trainer. Vive con sua nonna e nel tempo libero gioca a tennis.

Gaietta, 23 anni. Nasce a Pescara ma vive a Milano. Ingegnere gestionale che studia alla magistrale. Appassionata di motori a due ruote, ma anche di equitazione, di palestra e di musica: suona chitarra e pianoforte.

Mara, 28 anni tarantina. Insegna nella sua ccademia di lashmaker, aperta da poco. Ha un cagnolino di 4 anni e mette la famiglia al primo posto. Ama ballare.

Siriana ha 24 anni ed è di Rieti. Imprenditrice a capo di tre case di riposo, i suoi hobbies sono il pilates e l’equitazione.

Noemi, napoletana di 21 anni. Modella e ballerina professionista che non usa i social: preferisce conoscere le persone dal vivo.

Melania, ventitreenne di Padova. Studia mediazione linguistica e parla spagnolo, inglese e tedesco. Nel tempo libero pratica poll dance.

Teresa, 32 anni. Vive a Sassuolo con il padre, prima era a Verona, prima ancora a Londra, dove ha imparato l’inglese. Gestisce un e-commerce di ceramiche e pavimenti. Ama lo sport, in particolare jogging e palestra.

Jennifer, 22 anni di Cosenza. Aspirante giornalista, lavora come speaker radiofonica. Balla, canta e si allena in palestra.

Marta, 33 anni di Lucca. Laureata in design ma gestisce un ristorante. Ama disegnare e viaggiare.

Chiali, 25 anni, abita con mamma e nonna in provincia di Pordenone, a Vajont. Estetista che ama animali, yoga e natura.

Karina, 28 anni, vive a Grosseto ma ha origini russe. Dottoressa in scienze politiche, fa l’hostess agli eventi. Ama lo sport e ballare sui tacchi.

Maika, romana di 30 anni. Gestisce pescherie con ristoranti insieme alla sua famiglia. Nel tempo libero va in palestra e balla.

I 13 tentatori

Simone, pisano di 32 anni. Ex calciatore professionista, cresciuto nella primavera dell’Inter. Ora aspirante allenatore.

Luigi, 33 anni di Caserta. Di origini nobili, è un medico specializzando in igiene e medicina preventiva, in prima linea durante la Pandemia. Va in palestra, suona il pianoforte ed è un ex portiere di calcio.

Giovanni, 26 anni di Siena. Non si ferma mai: si allena, va in bicicletta e gioca a padel, oltre a lavorare in un’azienda farmaceutica.

Filippo, 31 anni di Modica. Doppia laurea in scienze motorie ed economia aziendale. Lavora nell’azienda di famiglia che tratta il marmo. Ha il brevetto da sub e pratica tennis, kitesurf e padel.

Andrea, papà di 32 anni, con un figlio di 7. Vive a Madrid e ama lo sport, in particolare il calcio.

Carlo, 28 anni della provincia di Fermo. E’ lui la nostra vecchia conoscenza. Ex corteggiatore di Manuela a Uomini e Donne, è un imprenditore che gestisce case vacanza. Gioca a tennis, calcio e si allena in palestra.

Jakub, ventiquattrenne di Verona. Lavora in una ditta edile con il padre. Ama lo sport e i libri.

Maicol, 28 anni di Gubbio. Operaio metalmeccanico. Ha due gatti e molti hobbies: il nuoto, i viaggi, la palestra, la fotografia e il tennis.

Federico, 34 anni di Faenza. Ha due locali e produce gin dal 2020. E’ diventato bar tender mentre viveva a Londra. Appassionato di oroscopo, ama la palestra e i viaggi.

Fede, 23 anni di San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Dopo un periodo a Fuerteventura, ora vive a Ferrara per studiare scienze motorie e attualmente lavora come personal trainer.

Fabio, 27 anni di Napoli. Gestisce una scuola di calcio con sua madre. Ama anche altri sport tra cui boxe e crossfit.

Andy, novarese di 28 anni. Gestisce un magazzino logistico e nel tempo libero legge, fa jogging e gioca a calcio. E’ molto legato a sua sorella.

Roberto, 30 anni di Gela. Ingegnere civile e ambientale con master in sicurezza sui luoghi di lavoro. Ama il pilates, oltre a calcio, boxe e palestra.