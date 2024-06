Temptation Island, tra i tentatori il figlio dell’ex dama Anna: ecco chi

Nella nuova edizione di Temptation Island, sembrano esserci vari “crossover” con Uomini e Donne. Ieri, 25 giugno, TvBlog ha svelato i nomi dei 26 tentatori e tentatrici che corteggeranno i concorrenti di questa stagione. Tra i vari nomi, c’è una vecchia conoscenza del dating show di Canale 5, ovvero Carlo Marini. Quest’ultimo è infatti un ex corteggiatore di Manuela, che ha abbondato il trono lo scorso gennaio. Tuttavia, Carlo non è l’unico tentatore con una connessione diretta a Uomini e Donne.

Difatti, tra i tentatori c’è anche il figlio di una nota ex dama del programma. Di chi si tratta? Di Maicol Bei, operaio metalmeccanico 28enne di Gubbio. Il giovane è molto legato alla madre, ovvero Anna Tedesco, grande protagonista del Trono Over di Uomini e Donne. A rivelare questa curiosità è stato Lorenzo Pugnaloni, noto blogger ed esperto del dating show di Canale 5. Nel corso della sua partecipazione alla trasmissione, Anna si è fatta notare per le sue numerosi liti con Gemma Galgani. Difatti, l’ex dama aveva avuto un presunto flirt con Giorgio Manetti, provocando la gelosia della Galgani.

In una vecchia intervista, Anna raccontò che fu proprio il figlio a convincerla a mettersi in gioco nel famoso programma condotto da Maria De Filippi. I due sono molto legati e insieme gestiscono anche una scuola calcio. Da ormai diverso tempo, l’ex dama non fa più parte del parterre del Trono Over. Adesso, invece, è il figlio che prenderà parte ad una delle trasmissioni della “Queen Mary“, cercando di conquistare una delle concorrenti della nuova edizione di Temptation Island.

Domani, giovedì 27 giugno, avrà inizio la nuova stagione del reality delle tentazioni. Nelle ultime settimane sono state presentate le sette coppie: Siria e Matteo; Jenny e Tony; Christian e Ludovica; Raul e Martina; Vittoria e Alex; Luca e Gaia; Alessia e Lino. Dalle prime anticipazioni, sembra proprio che le nuove puntate saranno molto scoppiettanti. A questo punto, chissà se vedremo Maicol interagire con una delle fidanzate o se, invece, la sua presenza nel programma passerà inosservata.