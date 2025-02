Temptation Island, tra Alessia e Lino è finita: i motivi agghiaccianti

Dopo il ritorno di fiamma che aveva fatto tanto discutere, Alessia Pascarella e Lino Giuliano si sono nuovamente lasciati. I due ragazzi, che abbiamo conosciuto a Temptation Island per la loro storia d’amore tormentata, erano finiti al centro delle polemiche più volte proprio per il loro rapporto che in questi mesi è stato sempre etichettato come tossico. I due si erano lasciati all’interno della trasmissione, ma lui era riuscito a farsi perdonare proprio qualche mese fa facendole una romantica sorpresa. Tutto questo non è bastato, perché proprio in queste ore Lino ha annunciato su Instagram la fine della sua relazione: “Si è fatta influenzare. Io sono stanco di tutto, lei è felice e io altrettanto“.

Delle parole che hanno lasciato tutti sbigottiti, considerato che Alessia era stata apprezzata durante il programma proprio per la sua genuinità. “È finita l’ora di fare le guerre, la vittoria di certe persone era questa e alla fine si è fatta influenzare dai commenti negativi” ha raccontato Lino nelle sue storie di Instagram, poi ha continuato: “Il problema più grande è stato tra di noi: non c’era più stima reciproca e quando manca quello diventa tutto stancante. Quando è con le amiche si dimentica di me, quando è sola mi cerca, questa cosa è noiosa” delle accuse davvero molto forti nei confronti di Alessia, che con Temptation Island, ha conosciuto delle ragazze con cui oggi è costantemente in contatto.

Quindi Alessia e Lino di #temptationisland di nuovo crack?!?! 😅 — RP 🙋🏼‍♀️ (@beba_rp) February 27, 2025

Temptation Island: lo sfogo di Lino contro Alessia

Comunque sia, Lino non sembra aver preso malissimo la fine della sua relazione con Alessia, donna che riteneva la sua anima gemella, quella con cui avrebbe voluto invecchiare e farci una famiglia. “Va bene così, ognuno per la sua strada” ha concluso il suo lungo sfogo. Al momento Lino non sembra affatto intenzionato a recuperare le cose con la sua ex fidanzata: dopo l’ultimo gesto romantico che ha fatto, con tanto di serenata per lei, ora sente di avere ragione e di meritare, in un certo senso, di più.

I commenti sui social sono arrivati subito, considerato che Alessia e Lino sono stati una delle coppie protagonista di Temptation Island. Adesso rimane da capire se effettivamente le cose che ha detto sono vere: commenti che sono arrivati proprio pochi giorni dopo da una reunion che Alessia ha fatto con le sue amiche della trasmissione, tra cui la ex tronista di Uomini e Donne, Martina De Ioannon.