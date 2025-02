Temptation Island, Jenny esagera coi ‘ritocchi’. Ecco il prima e dopo

Ormai gli interventi estetici sono all’ordine del giorno. Ragazze, anche giovanissime, fanno uso quotidiano di questi rimedi con lo scopo di eliminare qualche piccolo difetto e valorizzarsi. Difficile capire quale sia il limite. Accade spesso però che l’effetto finale non convinca mai completamente. Tanto che si continua a modificare dettagli e difettucci rischiando, però, di non riconoscersi più. Vi ricordate di Jenny Guardiano? La ragazza ha partecipato all’edizione del 2024 di Temptation Island insieme al compagno e Dj, Tony Renda. Oggi Jenny appare diversa da come l’abbiamo vista nella trasmissione di canale cinque.



Il viso tirato, il naso affilato e le labbra ridotte. Una ragazza bellissima ma tanto diversa da quello che era. Quasi un peccato…verrebbe da dire. Già! Perché Jenny era già bellissima anni fa. Sicuramente aveva un’aspetto più fresco e naturale. In alcuni video postati sui suoi social, in cui racconta la sua routine di trucco quotidiana, la ragazza appare tanto diversa. D’altronde, durante Temptation Island, Jenny era stata tanto criticata per il suo aspetto. Al punto tale che, dopo essere uscita dal programma, decise di ridurre il volume delle sue labbra. Una scelta azzeccatissima visto il netto successo riscosso dopo questa modifica estetica. Allora perché non valutare una morigeratezza invece di esasperare dettagli estetici?

Jenny Guardiano: tanti interventi nascondono una grande insicurezza?

La ragazza siciliana ha sempre valorizzato il suo aspetto. Ci sono foto risalenti al 2018 in cui Jenny posa come modella per diversi brand. Certamente l’idea di apparire in un programma televisivo porterebbe chiunque a valorizzarsi come meglio crede. Anche le altre partecipanti alla trasmissione non hanno mai nascosto di aver usufruito di qualche intervento estetico. Probabilmente anche la sua storia con Tony Renda ha incrementato questa ossessione.

Sappiamo, infatti, quanto il Dj amasse le belle donne. Conosciamo anche il fatto che lui abbia tradito più volte la fidanzata. Cosa che potrebbe aver contribuito ad alimentare la insicurezze di Jenny. Oggi i due si sono definitivamente detti addio. Dopo che Jenny ha scoperto l’ennesimo tradimento del fidanzato. Così sulla sua bacheca Instagram la siciliana ha postato delle foto in cui appare in super forma. Al termine delle quali compare la scritta “what goes around comes around”. Che in italiano vorrebbe dire che si raccoglie ciò che si semina. Certamente una frecciatina al suo ex. Stai tranquilla Jenny! Tony non rimarrà indifferente di fronte alle tue ultime foto…