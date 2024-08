Temptation Island, Tony sommerso da tristi insulti: Jenny leonessa

Jenny Guardiano e Tony Renda a Temptation Island 2024 hanno di sicuro attirato l’attenzione su di loro. Lei ha conquistato il pubblico di Canale 5 con la sua dolcezza e crescita nel villaggio delle fidanzate. Lui, invece, ha divertito, ma anche generato non poche critiche. Alla fine la coppia ha superato la prova, decidendo di continuare la loro relazione fuori dal reality delle tentazioni, con tanto di promesse da parte di Tony. Ora, però, Jenny si ritrova a dover prendere le difese del fidanzato per alcune tristi offese.

Sembra che il dj stia mantenendo le promesse fatte nel programma condotto da Filippo Bisciglia, durante il falò di confronto finale. Jenny sui social network dimostra che sta trascorrendo un’estate all’insegna del divertimento e anche dell’amore. La sua relazione con Tony sta procedendo a gonfie vele, ma proprio non sopporta chi lo sta offendendo puntando sul suo aspetto fisico. Dopo aver rimosso il filler alle labbra, la Guardiano torna a fare un lungo discorso agli utenti sui social, fan e hater compresi.

Questa volta a colpire l’attenzione di Jenny di Temptation Island sono i vari commenti negativi che riguardano l’aspetto fisico di Tony. C’è chi ritiene che il dj non sia all’altezza di stare a fianco della sua fidanzata in quanto “brutto”. Così viene definito da tanti telespettatori, travestiti da leoni da tastiera. Ricevere commenti su quanto accade dentro e fuori il programma, quando si decide di esporsi sul piccolo schermo, è del tutto naturale. Questo non significa che è lecito andare oltre insultando una persona per il suo aspetto fisico.

“Tu sei bella e sprecata accanto a quel coso…”, si legge tra i commenti di uno dei recenti post condivisi dalla Guardiano su Instagram. Qualcuno risponde: “Perché i brutti non possono avere una possibilità con una bellissima donna accanto?”. Entrambi i messaggi, sebbene il secondo sia stato condiviso per difendere Tony, mandano su tutte le furie Jenny, che decide di intervenire una volta per tutte, usando il suo profilo Instagram, mentre si trova in vacanza.

“Intanto non è BRUTTO, punto primo! Seconda cosa: sensibilità pari a 0. Vi battete tanto per non fare body shaming ma sono 3 mesi che lo insultate per l’aspetto fisico. Ora mi avete rotto! I brutti siete voi e la vostra cattiveria!”

Una giusta replica quella di Jenny, che prende prontamente le difese del suo fidanzato Tony. Ciò accade mentre la ragazza si trova anche in compagnia di Alessia, sua ex compagna d’avventura di Temptation Island. E non finisce qui lo sfogo della dolce Guardiano. Infatti, la 26enne si lascia andare a un’ulteriore replica per zittire una volta per tutte questi leoni da tastiera:

“Sono due mesi che leggo commenti di body shaming sul mio ragazzo… Intanto, vi voglio rassicurare che a lui non gliene frega niente, si fa una grossa risata o nemmeno li legge. Seconda cosa, quanta cattiveria! Ma perché? E soprattutto perché su un uomo si può fare e su una donna se dici ‘sei bassa, grassa o brutta’ no? E allora parte la sensibilizzazione sull’argomento. Non capisco, anche un uomo ha dei sentimenti. Ma tanto a lui non interessa. E comunque la bellezza sta dentro, non fuori. Ignoranti!”

Jenny non sbaglia un colpo e tira le orecchie a tutti coloro che continuano a insultare Tony sul suo aspetto fisico. Nel frattempo, il dj sta trascorrendo la sua estate concentrandosi sul suo lavoro, ma anche sulla sua relazione con la Guardiano. Proprio ieri i due hanno pubblicato un video che li ritrae felici e sorridenti insieme.