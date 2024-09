Temptation Island, terza puntata: fidanzati ridicoli e dove trovarli!

Mamma mia cosa abbiamo visto stasera a Temptation Island! Il viaggio nei sentimenti non procede a gonfie vele per le coppie, ma neanche per gli spettatori che assistono a delle scene surreali! Non c’è limite al peggio, ogni volta che crediamo di aver toccato il fondo, uno dei fidanzati ci fa sempre ricredere.

La puntata inizia con le vicende di Antonio e Titti, i Lino e Alessia 2.0. E di Lino e Alessia hanno copiato pure la famosa sceneggiata che il fidanzato fece alla tentatrice, ma peggio! Vi ricordate quando Lino fece la scena di gelosia a Maika Randazzo? Durante una serata nel villaggio dei fidanzati, Antonio ha perso le staffe perché la single Saretta con cui ha instaurato un rapporto non gli dava attenzioni. La colpa della tentatrice era quella di non guardarlo mentre parlava con gli altri e di parlare di cose personali con gli altri fidanzati. Fosse mai! Quando Saretta gli chiede perché sia geloso di lei e non della sua fidanzata, Antonio parte per la tangente: lui non vuole assolutamente che lei parli con gli altri ragazzi, e al massimo ci può parlare solo di cose personali. E’ geloso sì, perché lei è perfetta! Mica come la sua fidanzata che valeva zero secondo lui. Una scena allucinante, con Titti che guarda i video basita, rinfacciando ad Antonio di essere un bambino e di mangiare solo frullati!

Temptation Island: il dramma dei costumi e i momenti vietati ai minori

Non sono mancati i momenti direttamente usciti dal medioevo, ovviamente con la coppia formata da Alfonso e Federica. Federica, fidanzatasi a 12 anni con Alfonso non ha mai avuto una vita, visto che lui le ha vietato di uscire di casa. Ora nel villaggio si sente libera e si diverte, e lui ovviamente non può tollerare questa cosa. Alfonso si esibisce in un dramma, disteso a terra in lacrime perché la sua fidanzata ha messo dei bikini che lui non approva. Avete capito bene: lui si dispera come un bimbo capriccioso per dei costumi!

Per fortuna che le immagini sulla coppia formata da Anna e Alfred sono andate in onda alle 23, perché siamo in zona vietata ai minori! Dalle anticipazioni abbiamo saputo che Alfred uscirà insieme alla tentatrice Sofia con cui ha subito instaurato una relazione molto…passionale possiamo dire. La single ha sempre fatto allusioni molto esplicite, decantando gli stereotipi sulle ”doti” degli uomini di colore, e Alfred non si è mai tirato indietro. A un certo punto, mentre sono in barca a vela lui solleva la maglietta per mostrare qualcosa alla single. Che cosa, dite voi? Eh…le doveva far vedere che era molto felice. Come ha detto Anna che shockata assiste al video: che è emozionato nelle parti più profonde. Così, senza vergogna e pudore. Siamo arrivati a questo davvero? Ebbene sì, le ragazze non sanno cosa dire davanti a queste scene piccanti e sinceramente anche noi non sappiamo come commentarle!