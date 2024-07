Temptation Island, tentatrici che si ribellano e fidanzati medievali

Jenny e Tony, pure gli altri fidanzati lo attaccano: ”Sei medievale”

La puntata si apre con il pinnetto di Tony, in cui vede dei video di Jenny in cui si sfoga con le ragazze. La giovane, di 26 anni, ben 16 in meno del fidanzato Tony, confessa di sentirsi più sicura di sé da quando è entrata, ora ha più coraggio di vestirsi come vuole. Qui Tony perde le staffe: per lui è inammissibile che lei voglia vestirsi come desidera, perché lei non accetta che lui voglia vivere di feste. Tony fa dichiarazioni talmente surreali che gli altri fidanzati stentano a credergli. Lo chiamano infantile e medievale quando lui continua a lamentarsi che lei deve accettare che lui voglia andare pure con altre ragazze, perché secondo lui, lui ha sacrificato la sua vecchia vita. Per ripicca, Tony ha organizzato una festa in barca con il compare Lino e alcune single, e al ritorno dà un’altra festa. Qui ammette ai suoi compagni il suo sogno: avere una donna a casa da amare e ‘‘sco***si qualsiasi cosa si muova”. Gli altri gli dicono che è impossibile pensare una cosa del genere.

Jenny rimane esterrefatta da queste dichiarazioni, soprattutto quando il fidanzato rivela che se non ci fossero le telecamere avrebbe già intrattenuto rapporti con la single Karina. L’unica paura di Tony non è quella di perdere la fidanzata, ma di dover rinunciare alla bella vita e alle belle donne. Attaccato da ogni fronte, persino dai fidanzati, Tony di sicuro tornerà a casa single perché Jenny è certa di lasciarlo. Per fortuna c’è Filippo a rincuorarla e a dirle che si merita la libertà di essere se stessa, quasi commovendosi.

Raul e Martina: lei ormai ha solo il single in testa

Colpi di scena per la coppia Raul e Martina. Il ragazzo, portato nel programma perché ritenuto troppo geloso e possessivo, ha visto la sua fidanzata in tenera compagnia del single Carlo scambiarsi coccole e abbracci in una giornata in piscina da soli. E giù a tirare calci e cazzotti a tutto l’arredamento del villaggio! Ma non è niente ancora. Al momento del falò vede qualcosa che lo sconvolge: dopo giornate passate a flirtare con Carlo, Martina fa un po’ di lacrime di coccodrillo per la paura di scoprire di non amare più il suo ragazzo. Alla fine, la preoccupazione principale di Martina è diventata lei stessa, non si preoccupa più di Raul, ora è in crisi con i propri sentimenti. Tempo un minuto che torna a cercare Carlo, con cui fa un gioco al gatto e topo.

Raul abbandona poi il falò per tornare al villaggio, dalla delusione scoppia in un lungo pianto. Persino i social sembrano aver cambiato idea su di lui, vista la tranquillità con cui Martina si dà da fare con il tentatore. Tutti sono passati dalla sua parte ora.

Siria e Matteo: una delusione infinita

Dopo la confessione della scorsa settimana sul bullismo subito da bambino, Matteo toglie la maschera e si mostra per la persona sensibile che è. Alle tentatrici rivela di non essersi mai sentito all’altezza di Siria e che vorrebbe darle tutte le attenzioni che si merita e non le ha dato. La paura di perderla diventa ancora più forte quando la vede buttarsi tra le braccia del single Simone e dire che non è sicura di voler uscire con lui a fine percorso. Ora Matteo è pronto a cambiare, ad aprirsi di più. Non per vendetta nei confronti di Siria, ma per rivalsa per se stesso per l’enorme delusione. Anche lui come Raul abbandona il falò e stenta a credere alle parole di Siria che rivela la vera ragione per cui è venuta nel programma: perché non sa se lo ama ancora.

Alessia e Lino: la single si ribella, che figura!

Momenti di fuoco per la coppia napoletana. Lino ormai è innamorato perso della single Maika, addirittura le chiede di mettersi insieme a lui e vuole aprire un’attività con lei. Addirittura le dice di abituarsi alle sue passioni perché presto faranno molte cose insieme, come vedere panorami romantici e giri in moto (che però Alessia dice lui non ha). Alessia perde le staffe e minaccia di andare a prenderlo, di scappare per la spiaggia, andando addirittura a bussare alla porta del villaggio. Ma non è tutto, è in arrivo un secondo pinnetto per lei: Maika ha litigato con Lino. Maika deve ricordare a Lino che lui è fidanzato e non può giudicare lei, lui ce l’ha con lei perché convinto che lei ci provi pure con altri. La single si arrabbia, non è mai successo che una delle tentatrici si ribellasse ai fidanzati. Dal villaggio le ragazze hanno applaudito Maika, tutte sono dalla sua parte mentre Lino la prende in giro.

Alessia e le altre in imbarazzo escono dal pinnetto sconvolte dal comportamento di Lino. Nelle anticipazioni della prossima puntata però vediamo che Lino e Maika sono molto affiatati sotto le coperte sulla spiaggia.

Vittoria e Alex: il cuore spezzato e il falò di confronto

Vittoria ormai ne è certa: il suo fidanzato Alex si sta facendo una storia con la tentatrice Nicole. Lui dice di sentirsi soffocato nella sua relazione, che gli piace di più Nicole della sua fidanzata e quando è insieme alla single lui si comporta come se non avesse una ragazza ad aspettarlo. Vittoria d’altro canto è talmente ferita che non può andare oltre e chiede un falò di confronto immediato, ma Filippo le chiede di pensarci bene. Tornata nel villaggio la ragazza è disperata, ancora perdutamente innamorata di Alex, Vittoria non ha la forza di tirare fuori le unghie come spronata dalle altre.

Scopriremo settimana prossima se Vittoria ha deciso di chiamare il fidanzato per un confronto o se ha resistito e si è fatta coraggio.