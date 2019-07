Temptation Island, la strategia dei tentatori: l’ex tentatrice Elisa svela tutto

I tentatori di Temptation Island devono seguire un copione? Parla Elisa Scheffler

Il ruolo dei tentatori a Temptation Island fa sempre discutere. Come chiarito da più fonti, però, non è la produzione a imporre un copione già scritto ma sono i diretti interessati ad approcciarsi in un determinato modo per aiutare i fidanzati del programma a riflettere sulle loro storie d’amore. L’ultima testimonianza sulla faccenda arriva da Elisa Scheffler, tentatrice dell’edizione 2017 tornata alla ribalta lo scorso autunno per via della sua liason con Elia Fongaro, ex concorrente del Grande Fratello Vip. In un’intervista concessa al settimanale Vero, la modella di origini tedesche ha dato la sua versione dei fatti, sottolineando che a nessuno viene imposto nulla nel villaggio delle tentazioni.

Le parole di Elisa Scheffler su Temptation Island

“Sicuramente Temptation Island può essere un banco di prova soprattutto perché con tutti i tentatori e le tentatrici anche se una coppia è solida si vengono a creare con facilità delle situazioni che incrinano il rapporto”, ha ammesso Elisa Scheffler. “Ognuno si comporta come meglio crede. Se c’è strategia negli avvicinamenti che si creano nei due villaggi? È una cosa soggettiva. Certo è che quando si è in coppia bisogna stare bene attenti a certi tentatori e ad alcune tentatrici…”, ha aggiunto la giovane.

Le parole di Irene Casartelli su Temptation Island

Irene Casartelli, ex tentatrice di Temptation Island 2016, ha invece rivelato: ““Il ruolo dei tentatori è quello di stuzzicare le coppie, studiarle per capire le fragilità e puntare su quelle per sottolineare le criticità del rapporto. Siamo paragonati a diavoletti tentatori ma in realtà il nostro scopo è quello di far riflettere le coppie e cercare eventualmente di far aprire gli occhi a entrambi, far emergere il desiderio o meno di salvare il rapporto”.