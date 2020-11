Il tentatore Stefano Quartullo dell’ultima edizione del reality show ha annunciato in questi giorni di essere fidanzato con un’altra ex tentatrice, Vanessa, ma è scoppiata la bufera: hanno studiato a tavolino tutto?

Stefano Quartullo, il tentatore di Temptation Island, è al centro di una bufera. Quando si diventa protagonisti del gossip non si ha via di scampo e tutti gli eventuali scheletri nell’armadio saltano fuori. Lo sa bene Stefano, che dopo aver annunciato di essersi fidanzato con un’altra ex tentatrice Vanessa Piazza si ritrova oggi sommerso dalle polemiche. A quanto pare, infatti, ci sono almeno due sue frequentazioni che non tornano ai conti. Lui non ha ancora proferito parola in merito, anzi ha anche chiuso il profilo Instagram. Di lui però si sta parlando e anche tanto.

Dopo il gossip su Stefano e Vanessa, che si sono fidanzati dopo il programma, è spuntata una testimonianza secondo cui il tentatore fosse già fidanzato. A raccogliere questa testimonianza sono state Isa e Chia. Sul portale si leggono le parole di una ragazza che si presenta come la migliore amica di Rita, la fidanzata o ex tale del ragazzo. Stando al racconto, il tentatore Stefano pare fosse fidanzato già durante Temptation Island con questa ragazza. E non solo, perché nella coppia si parlava di convivenza.

La ragazza della segnalazione ha affermato di avere le prove di tutto, ma alcune prove sono state già rese pubbliche da Deianira Marzano. Anche a lei infatti sono arrivate delle segnalazioni su Stefano Quartullo. Deianira ha pubblicato foto e messaggi tra il tentatore e Rita. Nella chat ci sono anche messaggi in cui lui avvisa lei di essere atterrato di ritorno da Temptation Island e che avrebbe affittato una macchina per raggiungerla. Con tanto di “ti amo” e “mi sei mancata”.

Ma oltre alla segnalazione su Rita, anche una ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è fatta avanti. Si tratta di Camilla Pucciarelli, che ha corteggiato Gianluca ma è stata eliminata. Camilla ha raccontato che la sua frequentazione con Stefano è cominciata dopo circa un mese dalla sua uscita da Uomini e Donne. Stefano avrebbe anche trascorso dei giorni a casa dell’ex corteggiatrice. Camilla ha deciso di farsi avanti e raccontare tutto perché odia la falsità, ha spiegato.

Insomma, Stefano era fidanzato durante e dopo Temptation Island. Poi avrebbe iniziato una frequentazione con Camilla e nel frattempo avrebbe cominciato una conoscenza anche con Vanessa. Rimane da capire se e quali di queste frequentazioni si siano accavallate come tempistica. Ma soprattutto cosa ne penserà di tutto ciò proprio Vanessa, che è l’ultima fiamma dell’ex tentatore?