Temptation Island, è amore tra due tentatori: Stefano e Vanessa fidanzati

Nuova coppia dopo il reality show: l’ex tentatore di Nadia racconta come è nata la storia con la tentatrice di Antonio, che non è altro che il fidanzato di Nadia

Dopo Temptation Island 2020 è nata una nuova coppia. Due ex tentatori dell’edizione autunnale di quest’anno si sono conosciuti meglio dopo il reality show e si sono messi insieme. Stefano Quartullo e Vanessa Piazza, questi sono i nomi ragazzi su cui è scoppiato il gossip oggi. Fino a oggi pare siano stati molto bravi a tenere privata la loro relazione, ma evidentemente ora che si sono accorti che è nato qualcosa di forte hanno deciso di rendere pubblica la loro storia.

Stefano è stato il tentatore di Nadia Chahar, si è mostrato anche interessato a lei. Vanessa invece si è avvicinata ad Antonio Giungo, proprio il il fidanzato di Nadia. Per la coppia protagonista del reality c’è stato il lieto fine al falò di confronto. Nadia e Antonio si sono ritrovati dopo Temptation Island e vivono serenamente il loro amore. Il caso ha voluto che scoppiasse la passione anche tra i due tentatori a cui si erano avvicinati nei rispettivi villaggi! Sarà un caso? Forse no.

Interpellato da Isa e Chia, Stefano ha raccontato che quando Vanessa ha iniziato a seguirlo su Instagram hanno cominciato a parlare molto del programma. Lui non ha cercato le tentatrici, ha chiarito, ma con Vanessa è successo tutto un po’ per caso. Hanno iniziato a scriversi scherzando sull’avventura che hanno vissuto insieme e si sono ritrovati a parlare di Nadia e Antonio. Un argomento in comune, dato che hanno conosciuto bene la coppia durante Temptation.

E proprio parlando di Antonio e Nadia, Stefano e Vanessa si sono interessati sempre di più uno all’altro. Si sono quindi scambiati i numeri di telefono e hanno iniziato a sentirsi regolarmente. Per circa dieci giorni hanno parlato solo via telefono, trovandosi in due parti diverse dell’Italia e in un periodo in cui non è facilissimo spostarsi da una regione all’altra. Stefano è di Roma, Vanessa è di Agrigento: semplice, insomma, non è stato.

Dopo aver passato ore e ore al telefono, con chiamate che sono durate anche cinque ore ogni notte, Stefano ha deciso di andare in Sicilia. Queste le parole dell’ex tentatore: