Temptation Island, svelati tentatori e tentatrici: chi sono i volti noti

Tutto pronto per la partenza di Temptation Island 2023. Dopo l’anno sabbatico, il reality delle tentazioni è pronto a ri-sbarcare su Canale Cinque con una nuova edizione a partire da lunedì 26 giugno. Nei giorni scorsi sono state rivelate le sette coppie che si cimenteranno nel programma per capire se è il caso di proseguire o meno l’avventura d’amore. Mancava solo un tassello da scoprire in merito al cast: l’identità dei tentatori e delle tentatrici. A poche ore dall’inizio della trasmissione, la produzione stessa del reality, tramite un post divulgato sui canali social ufficiali, ha rivelato i volti di coloro che sono stati chiamati a provare la solidità delle sette love story.

Tentatori: chi ha alle spalle esperienze in tv

Tra i tentatori si notano due volti familiari al pubblico di Uomini e Donne (non una novità visto che da sempre Temptation Island arruola alcune persone che hanno preso parte in precedenza al popolare dating show condotto da Maria De Filippi). Ebbene, di chi si sta parlando? Di Daniele Schiavon, che è stato l’ex fidanzato della tronista Giulia Quattrociocche, e di Andrea della Cioppa, che negli studi di UeD ha corteggiato Veronica Rimondi e di professione è un personal trainer.

Altro volto tra i tentatori non ‘vergine’ per quel che riguarda le esperienze sul piccolo schermo è quello di Cesare Pontigia, che si fece notare partecipando a Love Island. Non appena è stato reso noto il cast dei tentatori e delle tentatrici, gli utenti affezionati al reality si sono scatenati, iniziando già a pregustare i colpi di ‘trash’ che si vedranno quando inizierà la messa in onda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Temptation Island (@temptationislandita)

A proposito di messa in onda: come è noto la trasmissione non è in diretta. Le riprese sono terminate pochi giorni fa ed ora i tecnici sono al lavoro per montare le puntate. La prima è già stata confezionata e vedrà la luce a breve (lunedì 26 giugno su Canale Cinque a partire dalle 21.20). La nuova stagione di Temptation Island segna anche il ritorno alla conduzione di Filippo Bisciglia, volto storico del reality delle tentazioni.