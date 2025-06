Temptation Island, svelate altre coppie: pianti in clip, è già dramma

A breve inizierà su Canale 5 la nuova edizione di Temptation Island, il reality show condotto da Filippo Bisciglia che mette alla prova le coppie in crisi. Ieri è stata svelata la prima coppia, composta da Alessio e Sonia. Nelle ultime ore, invece, ne sono state presentate altre due. Stiamo parlando nello specifico di Antonio e Valentina e Simone e Sonia B. Conosciamole meglio.

Manca ormai sempre meno all’inizio della nuova edizione di Temptation Island, il reality show di Canale 5 che mette alla prova le coppie in crisi. A condurre anche quest’anno sarà Filippo Bisciglia. Già si preannuncia una stagione piena di sorprese. Ieri è difatti stata presentata la prima coppia, composta dagli avvocati Alessio e Sonia. Oggi, invece, ne sono state svelate altre due: Simone e Sonia B. ed Antonio e Valentina.

Simone e Sonia B.

Simone è un personal trainer di ventott’anni. Lui e Sonia sono fidanzati da ben sei anni e da cinque e mezzo hanno iniziato una convivenza a Modena. E’ stato il ragazzo a contattare la redazione di Temptation Island per capire se mandare avanti la sua storia con Sonia. Nello specifico Simone ha affermato che il loro rapporto con il tempo è diventato piatto e si sono allontanati. Nella clip di presentazione lei è scoppiata in lacrime dopo aver evidenziato come lui non le dica più quanto sia bella. Sonia ha anche spiegato come il fidanzato abbia lamentato un suo cambiamento. La ragazza ha aggiunto di essere ancora innamorata di Simone e di vivere nel ricordo di ciò che erano.

Antonio e Valentina

L’altra coppia presentata oggi è stata quella composta da Antonio e Valentina. In questo caso è stata lei a scrivere alla redazione del programma, in quanto non si fida più del ragazzo. Nello specifico Valentina ha raccontato che per un periodo lui ha avuto una storia parallela e di averlo scoperto dopo aver ricevuto un messaggio su Instagram proprio dall’altra fidanzata. Antonio le aveva difatti raccontato di essere partito insieme ad un amico quando in realtà era in vacanza con l’altra donna. Questo ha quindi innescato in Valentina alcuni problemi di fiducia nei confronti del fidanzato.