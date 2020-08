Temptation Island, svelata la sesta coppia: Serena e Davide e la gelosia

Svelata nelle ultime ore l’identità della sesta coppia che parteciperà ala reality show dei sentimenti Temptation Island. Un promo condiviso nelle scorse ore sui profili ufficiali del programma nei principali social network di condivisione, ha annunciato che ad unirsi al cast saranno anche Serena e Davide. A chiedere di partecipare al reality è stata la giovane 25enne napoletana, con il preciso intento di mettere alla prova la sua relazione con il compagno. La loro relazione non è longeva, ma neanche recente. I due, infatti, stanno insieme da 2 anni e 8 mesi. La napoletana è stanca della gelosia del suo partner, un comportamento che sembra stia sgretolando il loro rapporto. Nel vide promozionale, i due hanno raccontato anche quando hanno capito di essersi innamorati l’uno dell’altra. La loro storia è nata prima come una bella amicizia, poi è scoppiato l’amore. “Ci siamo innamorati perdutamente” – ha ammesso con candore Serena.

Serena e Davide, dall’amicizia all’amore

Davide, dal canto suo, non nega la gelosia nei confronti della sua partner. Nel farlo, però motiva la cosa dicendo che questa sfiducia è da rintracciare nelle modalità con cui è nato il loro rapporto. Durante la loro amicizia, infatti, i due erano fidanzati con altre persone. I tempi con cui Serena si è poi lasciata alle spalle il passato, lo ha segnato profondamente. Da qui la sua gelosia. Ancora una volta, i partecipanti di Temptation Island si metteranno in gioco nel viaggio dei sentimenti, ponendosi davanti alle loro fragilità, dubbi ed incertezze. Che, però, ahimè non sempre riescono a superare.

Le coppie partecipanti a Temptation Island

Quali sono i concorrenti della nuova edizione di Temptation Island? Il reality dei sentimenti prenderà il via mercoledì 9 settembre e sarò come sempre trasmesso in prima serata su Canale 5. Oltre a Serena e Davide, la conduttrice Alessia Marcuzzi accoglierà all’Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, anche Alberto Maritato e Speranza Capasso, Nadia e Antonio Giungo. A questi si aggiungeranno Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino, Sofia e Amedeo. Tutte le coppie si sono sottoposte ai dovuti controlli sanitari anti Coronavirus, per vivere con maggiore serenità quest’avventura nei sentimenti.