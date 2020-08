Temptation Island, Sofia e Amedeo nuova coppia: paure e insicurezze

Tra le nuove coppie di Temptation Island, anche Sofia e Amedeo. Due ragazzi che, dopo aver raggiunto il traguardo degli 11 anni d’amore insieme, hanno deciso di mettere alla prova il sentimento che li lega per capire se è possibile fare un ulteriore passo avanti o se dividere per sempre le proprie strade. Hanno voglia di fare nuove conoscenze, di scoprire cosa significa stare lontani per parecchio tempo e il docu-reality di Canale 5 servirà a entrambi proprio per avere delle risposte precise. Anche gli amori più longevi possono finire da un momento all’altro e Temptation Island, anno dopo anno, ha dato la certezze che nulla è davvero certo! L’edizione di Alessia Marcuzzi farà sicuramente tanto chiacchierare: le coppie di Temptation Island riusciranno senza dubbio a tenere alta l’attenzione dei telespettatori, dopo la pausa dei programmi dettata dall’estate. Riuscirà a replicare lo stesso successo dell’edizione condotta da Filippo Bisciglia?

Coppie Temptation Island: Amedeo e Sofia mettono alla prova il proprio amore

Amedeo vorrebbe capire se è realmente innamorato di Sofia; lei, invece, vuole fare nuovi passi in avanti perché vede la sua storia in una situazione di stallo. Il ragazzo non ha nessuna intenzione di andare a convivere e Temptation Island gli permetterà di capire se, dopo la lontananza, avrà voglia di passare tutto il suo tempo con lei. Dopo aver conosciuto le altre coppie di Temptation Island, anche questa incuriosirà certamente i telespettatori: i loro 11 anni di fidanzamento verranno mandati tutti all’aria?

Sofia e Amedeo di Temptation Island: l’identikit della coppia

Chi sono Amedeo e Sofia di Temptation Island? Lui ha 32 anni e vive a Città di Castello, lei invece ha 30 anni e abita a Celalba (Perugia). Sofia è quella che soffre di più: vorrebbe una famiglia e una casa in cui convivere, ma Amedeo non è del suo stesso avviso; la ragazza crede che sia arrivato il momento buono per realizzare tutti questi progetti e ha cominciato a pensare che lui non la ami davvero. Amedeo, dal canto suo, non sembra minimamente intenzionato ad andarle incontro… Nemmeno Temptation Island riuscirà a fargli cambiare idea? Amedeo potrebbe capire, all’interno del villaggio dei fidanzati, che dalla vita desidera altro e non una famiglia né una convivenza.