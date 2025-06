Temptation Island svela Sarah e Valerio: finale già scritto tra corna e chat

La quinta coppia ufficiale di Temptation Island 2025 è stata appena annunciata tramite il profilo Instagram del programma: si tratta di Sarah e Valerio, insieme da cinque anni e conviventi. Entrambi hanno scritto al programma per partecipare, consapevoli di attraversare un momento di forte crisi nella loro relazione. Sarah è nata nel 2001 e ha dunque 24 anni, mentre su Valerio invece attualmente non abbiamo informazioni e non conosciamo la sua data di nascita e la sua età.

A raccontare le motivazioni che l’hanno spinta a mettersi in gioco è proprio Sarah:

“Abbiamo scritto entrambi a Temptation Island e siamo stati richiamati. In questi anni ho avuto tante mancanze da parte di Valerio, mi è sembrato quasi di elemosinare il suo amore. In questo ultimo periodo ho ricevuto delle attenzioni da parte di altre persone e le ho accettate, quindi decido di partecipare al programma per capire se Valerio è la persona giusta per me”.

Dall’altra parte, Valerio non è rimasto in silenzio e ha voluto dire la sua, attribuendo i suoi comportamenti recenti alla scoperta di alcune chat sospette nel telefono della propria fidanzata:

“Se ultimamente ho avuto delle mancanze nei confronti di Sarah è perché ho scoperto due chat con due uomini diversi. E se lei si è iscritta al programma per capire se sono la persona adatta a lei, anche io voglio capire la stessa cosa”.

Dichiarazioni che promettono scintille all’interno del villaggio delle tentazioni e che hanno già acceso i riflettori sulla coppia. Di certo, però, tra loro al momento ci sono una serie di problemi di fiducia che li hanno spinti ad iscriversi a Temptation Island, per poter intraprendere un viaggio nei sentimenti e capire al 100% la loro relazione.

Le altre coppie e i commenti del web

Intanto, sui social, Temptation Island continua a far discutere. Dopo la presentazione delle prime quattro coppie, il web si era già scatenato tra commenti poco entusiasti e scetticismo generale. C’è chi ha definito le coppie “mosce” e chi ha notato somiglianze fin troppo evidenti con concorrenti delle edizioni precedenti. Tuttavia, nonostante le critiche, l’interesse per il programma rimane alto.

La conduzione resta saldamente nelle mani di Filippo Bisciglia, volto ormai iconico del format. Anche quest’anno guiderà i telespettatori attraverso le storie, le tentazioni e i drammi delle nuove coppie protagoniste, in un’edizione estiva che promette di tenere incollati milioni di italiani allo schermo. Riusciranno Sarah e Valerio a superare la prova delle tentazioni o la loro sarà una delle storie destinate a finire durante il falò di confronto?