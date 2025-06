Temptation Island, si rischia altro flop. Il web: ‘Ma è una parodia?’

L’inizio della nuova edizione di Temptation Island è alle porte. Mancano pochi giorni e finalmente assisteremo ai falò, ai triangoli amorosi e alla conduzione pacata di Filippo Bisciglia. C’è però qualcosa che rischia di rovinare questa grande attesa. Stiamo parlando del periodo buio che stanno vivendo tutte le trasmissioni Mediaset. A partire dall’ultima edizione del Grande Fratello, per passare poi al flop di The Couple e concludere il tutto con la chiusura anticipata de L’Isola dei Famosi. Insomma sembra che Canale Cinque stia vivendo un momento decisamente negativo e che Temptation Island debba costituire il risanamento a questa situazione. Ma sarà davvero così? Le premesse non ci fanno ben sperare.

Abbiamo assistito ai video di presentazione di quattro coppie e la valanga di critiche non ha tardato ad arrivare. In molti si sono chiesti in base a quale criterio siano stati scelti questi concorrenti. Sembrava di assistere alla parodia del programma e non ad una reale presentazione. Sono davvero lontani i tempi di Francesco Chiofalo, Selvaggia Roma e Desiree Maldera. Le nuove coppie sembrano selezionate per copiare le “glorie del passato”. La scelta appare senza logica se non quella di raggiungere altissimi livelli di trash. Gli autori e chiunque abbia avuto il compito di selezionare i concorrenti sta sbagliando l’analisi critica con cui sceglie. Il pubblico ama l’elemento strano e particolare ma senza empatia quell’elemento diventa solo ridicolo.

Temptation Island: gli autori selezionano le coppie in base al livello di trash raggiungibile?

La sensazione che abbiamo avuto quando abbiamo visto le interviste dei nuovi protagonisti è quella di assistere a qualcosa di fortemente costruito. Gelosie improbabili, storie fasulle e teatrini ridicoli anticipano il rischio dell’ennesimo flop. Forse l’amara verità è che questi programmi, dopo tanti anni, perdono il senso della loro messa in onda. Chi partecipa conosce le dinamiche, ha altri scopi e utilizza il mezzo per raggiungerli. Sì, qualcuno di interessante c’è sempre. Una coppia magari può essere sincera e realmente intenzionata a risolvere i propri problemi. Ma, in linea di massima, le altre cercano solo visibilità e soldi facili.

Gli autori invece di concentrarsi sulla scelta dei concorrenti dovrebbero studiare un nuovo format. Inventare qualcosa di completamente nuovo potrebbe salvare il futuro della televisione e portare il meritato successo a chi è riuscito a sviluppare idee nuove. Nell’attesa che ciò avvenga assistiamo all’ennesima edizione di Temptation Island sperando di essere smentiti.