Temptation Island, Stefano asfalta Manuela e Luciano: duro affondo

Negli scorsi giorni ha fatto molto discutere la diretta Instagram tenuta da Manuela Carriero, in collegamento con il suo ex, Luciano Punzo. La coppia, nata nel corso dell’ultima edizione di Temptation Island andata in onda, sarebbe infatti scoppiata, sebbene lei non sembri volerlo accettare. A intervenire sulla polemica ci ha pensato anche Stefano Sirena, con il quale la Carriero era entrata nel reality condotto da Filippo Bisciglia. In occasione del falò decisivo, tuttavia, la donna ha scelto di uscire dal programma insieme al tentatore, con cui ha intrapreso una storia, ormai giunta alle battute finali.

In occasione della diretta tra Luciano Punzo e Manuela Carriero, quest’ultima ha confessato pubblicamente di aver superato quel periodo di forte crisi l’ha colta negli ultimi mesi. Dopo essersi presa del tempo per capire, ha dunque domandato all’ex tentatore se volesse ritornare con lei, rispettando determinate condizioni. Dal canto suo, Punzo non si è mostrato molto propenso al ricongiungimento, negando le accuse ricevute dalla propria ex. Insomma, un teatrino di dubbio gusto, che li ha resi bersaglio facile delle critiche degli utenti.

Stefano Sirena torna sulla polemica, la nuova frecciatina contro Manuela e Luciano

Sirena, di recente, ha commentato il “siparietto” tra i due limitandosi ad ammettere di non averlo seguito poiché “non frequenta i circhi“. Poche parole che hanno colto nel segno e che, soprattutto, non sono passate inosservate agli occhi del pubblico. Attraverso le proprie Instagram Stories, l’ex volto di Temptation Island è tornato sulla questione, sganciando un’altra bomba contro la Carriero e Punzo. Sul suo profilo social, alcune ore fa, ha difatti ammesso:

“Ecco spiegato il teatrino che va avanti da mesi. Preparate i pop corn a Settembre…“

Una replica piccata nei confronti dell’ormai ex coppia con la quale Stefano Sirena avrebbe lasciato intendere una situazione ben diversa. I due starebbero fingendo e avrebbero architettato questo siparietto per tornare alla ribalta, ottenendo più follower. D’altronde, c’è da ammettere che il tempismo sia quasi da manuale. La sfuriata tra Manuela Carriero e Luciano Punzo è infatti avvenuta a ridosso dell’inizio della prossima stagione televisiva che assisterà al ritorno di diversi talk show. Insomma, il dubbio è lecito ma, ovviamente, si tratta solo di supposizioni.