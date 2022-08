Temptation Island, confronto fra Manuela e Luciano. Sirena li punge

In una lunga diretta, i due ex protagonisti della trasmissione di Canale 5 hanno avuto modo di chiarire il loro rapporto. Nel frattempo, l’ex di lei ha commentato in modo acido la loro chiacchierata

In che rappporti sono oggi Manuela Carriero e Luciano Punzo? Dopo la bufera che li ha travolti un paio di mesi fa, sono in molti a porsi questa domanda e a chiedersi cosa ne sarà a questo punto di una delle coppie formatesi subito dopo Tempation Island 2021.

In teoria, almeno per il momento, si può dire che la coppia è ufficialmente scoppiata. Lo scorso maggio, Luciano si dichiarava felicemente single su Instagram e alla ricerca di una nuova fidanzata (per la quale aveva “aperto i casting”). Eppure, soltanto poche ore prima, Manuela difendeva a spada tratta il fidanzato, secondo alcuni (come Amedeo Venza) evidentemente fedifrago.

Questo incredibile teatrino è stato molto criticato sul web: numerosi utenti sui social hanno infatti accusato la coppia di aver creato tutte queste dinamiche solo ed esclusivamente per far parlare di sé. I due, nonostante non si siano praticamente mai più fatti vedere insieme, continuano in realtà a seguirsi e a mettersi like a vicenda. Un atteggiamento sospetto per due presunti ex fidanzati, anche se pochissime ore fa a fare chiarezza (si fa per dire) su questa intricata situazione è stata la stessa Manuela, con una lunga diretta Instagram.

Cosa ha detto Manuela Carriero a Luciano Ponzo in diretta su Instagram

Come riportato da Isa e Chia, nonostante i toni piuttosto duri nei confronti di Luciano, Manuela ha cercato in qualche modo di tendere la mano al suo ex fidanzato, collegato con lei in tempo reale. Nel corso della live, la Carriero ha avuto prima di tutto modo di chiarire i motivi che hanno portato alla rottura, legata a quanto pare ad un tradimento. Ecco le sue parole in merito:

“Ci sono persone che non hanno rispetto per le relazioni…parlo sia verso di lui sia verso di me. Il motivo è la gelosia. Dovuta a questioni lavorative.”

Manuela, in ogni caso, non ha intenzione di chiudere i ponti con Luciano. Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, la ex protagonista di Temptation ha persino proposto al diretto interessato di tornare insieme, seppure a delle precise condizioni:

“Hai avuto abbastanza tempo per capire. Se vuoi tornare con me come eravamo prima, torni anche adesso. Penso che non c’è più un c…. da aspettare. Io te lo dico davanti a tutti. Conosci il mio carattere. Sai che sono una persona molto sensibile. Non va scambiato con la debolezza. Io non voglio più rivivere certe situazioni. Per nessun motivo. Non ridere proprio. Sai i tuoi errori. Io conosco i miei, tu conosci i tuoi. A volte chiedi scusa anche se hai sbagliato, anche se ci tieni. Per salvare la storia.”

A questo punto, Luciano Punzo l’ha buttata sul ridere, negando le accuse, abbassando i toni della conversazione e dimostrando la sensibilità di un comodino:

“Qui nessuno ha tradito. E nessuno ha fatto cose gravi. Le corna sono come un diamante che tu regali, è per sempre. Sono una cosa preziosa, non tutti ce le hanno. Chi le ha è fortunato…”

Come avrà reagito, a questo punto, Stefano Sirena, l’ex di Manuela che lei aveva deciso di lasciare a Temptation per mettersi con Luciano? Sirena si è limitato a dire di non aver seguito la diretta perché “non frequenta i circhi”. In effetti forse non ha nemmeno avuto tutti i torti.