Temptation Island, Speranza e Alberto matrimonio: la data e su Nunzia…

Speranza Capasso e Alberto Maritato dopo Temptation Island si sposano. A parlare dell’imminente matrimonio ci pensa la coppia, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. I due sono stati grandi protagonisti della scorsa edizione del reality delle tentazioni, condotto da Alessia Marcuzzi. Il loro rapporto ha fatto discutere e, in particolare, il pubblico si è sempre scagliato contro Alberto. Quest’ultimo non ha resistito alle tentazioni e si è lasciato andare con l’ex tentatrice Nunzia. Durante il falò di confronto hanno poi messo la parola fine alla loro storia d’amore. Quando, però, si sono ritrovati a confrontarsi un mese dopo di fronte alla Marcuzzi, è avvenuto il colpo di scena. Dopo il falò Speranza e Alberto hanno ricominciato a vedersi e a sentirsi. Ma ecco che poi la Capasso ha scoperto che il fidanzato continuava a incontrare di nascosto Nunzia.

A questo punto, sembrava certo che ormai la loro relazione si fosse conclusa. Qualche settimana fa è arrivata, invece, la notizia sul loro matrimonio. Alberto ha fatto una speciale sorpresa a Speranza, con cui le ha chiesto di diventare sua moglie. La Capasso ha accettato e oggi raccontano che è stata dura ripartire. Dopo il reality, hanno continuato a sentirsi e a vedersi tutti i giorni, in quanto hanno un cane in comune. Lui cercava comunque di rispettare i suoi spazi, finché un giorno Speranza ha notato nel suo sguardo “gli stessi occhi della persona che avevo di fianco a me all’inizio”. Alberto, intanto ammette: “Sono tornato in me. […] Ho fatto di tutto per provare a riconquistarla e, nel farlo, sono tornato finalmente a vivere”.

Maritato ha tentato poi di darle tante dimostrazioni, facendo rivivere a Speranza “le fasi iniziali” della loro storia. Per lui chiederle di sposarlo è stata la prova che ha realmente intenzione di riprovarci davvero. I due, però, sono consapevoli del fatto che molte persone non abbiano apprezzato tutto ciò. La stessa Speranza dichiara di voler accettare e rispettare le critiche: “Ma la vita è mia e l’importante è che io sia felice”. Se ha deciso di sposarsi, è perché è realmente pronta a lasciarsi tutto alle spalle. E su Nunzia? “Non ho nulla da dire: ma non credo alla sua solidarietà femminile”, confessa Speranza.

Invece, Alberto afferma: “Chiunque dica che tra me e Nunzia ci sia stato qualsiasi contatto dopo il programma, mente. Io sono qui, aperto a qualsiasi confronto”. Ma la domanda più importante riguarda la data del matrimonio. La coppia fa sapere che, tenendo conto delle restrizioni anti contagio, sono pronti a convolare a nozze nel mese di luglio. In caso la pandemia del Coronavirus non permetterà loro di festeggiare come tanto desiderano, la data verrebbe posticipata al 30 maggio 2022, che corrisponde al loro 18esimo anniversario.

Per quanto riguarda i testimoni di nozze, Speranza vorrebbe al suo fianco suo fratello con la moglie, mentre Alberto suo fratello e sua sorella. Ora la Capasso ammette che “resta il sogno di avere dei figli”. Intanto, non appena casa sua sarà pronta, andranno a vivere insieme.