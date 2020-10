Temptation Island, Speranza disperata: “Sto morendo”, con lei c’è Carlotta

Speranza e Alberto saranno sempre più in crisi a Temptation Island 2020. O meglio, lei è in crisi perché lui invece pare tornerà a viversi la conoscenza con la single Nunzia. Le anticipazioni di oggi infatti vedono Speranza sprofondare nuovamente nella disperazione, dopo che nella scorsa puntata sembrava invece aver preso coraggio. La fidanzata sembrava infatti pronta a concentrarsi su sé stessa e a mettere la parola fine alla sua storia con Alberto. Lui in effetti ne sta dicendo di ogni sul loro rapporto e sembra certo di voler chiudere, anzi ha ammesso di essere entrato nel villaggio già con le idee chiare. Nella puntata della settimana scorsa Alberto improvvisamente aveva preso le distanze dalla tentatrice ed era scoppiato in lacrime pensando alla fidanzata Speranza. Ma non perché sentiva la sua mancanza.

Anticipazioni Temptation Island, cosa succederà tra Alberto e Speranza nella prossima puntata

Il giovane ha avuto un improvviso momento di lucidità in cui ha confidato agli altri fidanzati nel villaggio che la consapevolezza di far star male Speranza faceva star male anche lui. Lei vedendo le immagini al falò non ha creduto al fidanzato, anzi ha addirittura pensato che lui stesse fingendo nel tentativo di ripulirsi la coscienza. Come se volesse evitare di passare da carnefice, ecco. Per questo Speranza aveva iniziato a reagire e a dire di non volerne più sapere di lui, ma il Web non le aveva molto creduto… E le anticipazioni di Temptation Island di oggi potrebbero dar ragione proprio al Web! Nel nuovo spoiler pubblicato su Instagram infatti c’è Speranza che piange disperata pensando alla sua storia d’amore. E tra le lacrime dice: “Sto proprio morendo. A volte pensi… ma che ho fatto di male?”.

Speranza disperata, cosa combinerà Alberto? Le anticipazioni di Temptation Island 2020

Chiudere una relazione dopo sedici anni non sarebbe facile per nessuno. Chiuderla quando si è ancora innamorati è anche peggio, e l’impressione è che Speranza sia ancora innamorata. Ma come le ha detto Carlotta, che era lì vicino a lei a consolarla, non si può amare per due in una storia. La fidanzata di Nello in pratica le ha suggerito di troncare e guardare avanti, ma scopriremo nella prossima puntata perché Speranza è arrivata al punto di sentirsi morire. Alberto si spingerà troppo oltre?