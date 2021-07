Temptation Island, Speranza Capasso: la forte decisione su Alberto

Tra Speranza Capasso e Alberto Maritato erano emerse nuove difficoltà negli ultimi tempi. La coppia partecipante a Temptation Island 2020 ha deciso di concedersi una vacanza insieme per tentare di risolvere questa crisi. Lo scorso anno i due si erano allontanati dopo la partecipazione al docu-reality, prodotto da Maria De Filippi e narrato da Filippo Bisciglia, a causa del rapporto venutosi a creare tra Alberto e la single Nunzia. Una volta fuori dal viaggio dei sentimenti hanno cercato di riavvicinarsi, ma i problemi non sono mai mancanza.

Di recente, insieme ad Amedeo Bianconi e Sofia Nesci, Speranza Capasso e Alberto Maritato si sono diretti a Ischia per trascorrere qualche giorno in tranquillità e godere della compagnia degli amici. La donna ha spiegato su Instagram che si è trattata di una scelta fatta per cercare di riequilibrare la storia vacillante. E pensare che i due erano pronti alle nozze. Riuscirà questa vacanza a far compiere alla coppia un passo importante come quello del matrimonio?

Nelle ultime ore Speranza è tornata sui social e ha deciso di comunicare a quanti la seguono una decisione importante presa sul compagno:

“Proveremo ancora una volta a superare tutto. Ringrazio tutti come sempre per i messaggi che ci state inviando”

Ha tenuto a puntualizzare, inoltre, che sono una coppia con tanti pregi e tanti difetti. Non voglio essere un esempio da seguire per nessuno, ma desiderano mostrarsi sempre per quello che sono. Sono consapevole che una vacanza non può cambiare tanto, ma avevano bisogno di stare soli per parlare di tutto ciò che ha destabilizzato il loro rapporto.

Temptation Island gossip: Speranza e Alberto verso il matrimonio? La scelta

Molto probabilmente questa decisione presa da Speranza Capasso potrebbe rivelarsi un passo verso l’altare. A Temptation Island si erano lasciati, ma una volta fuori è arrivata la romantica proposta di matrimonio documentata sui social. Alberto ha chiesto alla sua fidanzata di diventare sua moglie e lei ha risposto sì.

La relazione sembrava destinata a concludersi, anche per colpa dei suoi comportamenti e atteggiamenti adottati nei confronti di una tentatrice, ma mai dire mai quando si tratta dei programmi prodotti e/o condotti da Maria De Filippi. I due campani, al momento, si sono ritrovati.