Temptation Island, Sonia e Gabriele genitori bis: è nato il secondo figlio

Temptation Island, gli ex Sonia Carbone e Gabriele Caiazzo sono diventati genitori bis. La coppia annuncia la nascita del secondo figlio sui social

Un’altra nascita per il programma di Canale 5, Temptation Island. Sonia Carbone e Gabriele Caiazzo hanno annunciato la nascita del loro secondo figlio. Su Instagram, Sonia ha dato notizia dell’arrivo della piccola Bianca. La coppia ha già un altro figlio, Michele nato nel 2017. Ed ora la famiglia si allarga con l’arrivo di Bianca, fiocco rosa in casa Caiazzo. Il loro matrimonio, arrivato dopo l’esperienza a Temptation Island, sta andando benissimo ed ora hanno accolto nella loro spendida famiglia un altro piccolino. Una gioia immensa per Sonia e Gabriele, vissuta per la seconda volta nella loro vita. Nella giornata di ieri, 19 aprile, Sonia aveva messo al corrente i suoi followers che si era recata in ospedale per il tracciato, chiedendo alla piccola Bianca di venire finalmente al mondo ed oggi, 18 aprile, il suo desiderio si è avverato.

Sonia Carbone e Gabriele Caiazzo: la famiglia si allarga, è nata Bianca

Una meravigliosa bambina è arrivata nella vita di Sonia Carbone e Gabriele Caiazzo, ex partecipanti a Temptation Island. Un’altra nascita ha interessato il programma di Canale 5 dopo quella di Enea (figlio di Alessandra De Angelis e Emanuele D’Avanzo). “Oggi per la seconda volta nella nostra vita abbiamo avuto la fortuna di provare l’emozione più bella della nostra vita….ma soprattutto mi sento una donna fortunata ad avere accanto a me un papà così meraviglioso. Tanti auguri a noi“, ha scritto Sonia sui social, annunciando così al mondo intero la loro felicità per l’arrivo della loro seconda figlia. Due anni fa era già arrivato Michele a rallegrare la vita della coppia, che si è sposata nel 2016.

Sonia e Gabriele, il matrimonio dopo Temptation Island

Dopo l’esperianza a Temptation Island, dalla quale erano usciti separati, Sonia e Gabriele ne hanno fatta di strada. Prima la riappacificazione e poi il matrimonio. Li avevamo lasciati sulla spiaggia del programma, lei disperata e lui colpevole di un tradimento con la tentatrice Laura. La rottura è stata poi superata soprattutto grazie al corteggiamento di Gabriele che si era reso conto dell’errore commesso ed ha fatto di tutto per rimediare al suo comportamento. I continui avvistamenti della coppia li hanno poi costretti a venire allo scoperto.