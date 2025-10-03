Temptation Island, Sonia B mostra il pancione: “Dove ho preso la forza”

L’edizione del 2025 di Temptation Island è sicuramente stata quella con più colpi di scena e tra questi c’è sicuramente la gravidanza di Sonia Barrile. Dopo aver registrato le puntate all’interno del villaggio delle fidanzata, tornata a casa, la 25enne ha scoperto di essere incinta. Oggi mostra felice il suo pancione, ma non nega che non è tutto rose e fiori. Infatti, Sonia sta vivendo la sua gravidanza da single, senza avere al suo fianco Simone Margagliotti, il padre del figlio che aspetta.

All’interno del reality delle tentazioni, il personal trainer non ha dato conferme positive all’ormai ex fidanzata, anzi. Dopo sei anni di relazione, non solo ha ammesso di averla tradita in passato, ma l’ha fatto di fronte alle telecamere anche lì, baciando una tentatrice. Così, al falò di confronto, Sonia non si è lasciata sfuggire la possibilità di dire finalmente basta a questo rapporto, mette fine alla loro love story.

Un mese dopo, i due sono arrivati insieme al confronto con Filippo Bisciglia, annunciando di essere tornati a formare una coppia dopo aver scoperto che Sonia è incinta. La Barrile, chiaramente, a Temptation Island non sapeva di esserlo, ma già lo era. Ma ecco che le cose sono nuovamente cambiate. Alla fine, nel secondo confronto con Bisciglia, Sonia ha annunciato la fine della sua relazione con Simone, restando elegante e delicata come pochi sanno fare.

Infatti, la Barrile non ha fornito chissà che dettagli legati a questa decisione, ma ha semplicemente raccontato di non essere riuscita a superare quanto scoperto sui tradimenti subiti in passato. Simone si è detto pronto a riconquistarla, sebbene lei ormai sia ferma nella sua decisione. Oggi pare che siano ancora separati. Nonostante ciò, Sonia permetterà chiaramente al personal trainer di svolgere il suo ruolo di padre.

E mentre tutti i volti di questa edizione del reality show riprendono in mano i social network, ecco che su Instagram Sonia condivide la foto del suo pancione, che riceve l’affetto del suo amato cagnolino: “Buongiorno con amore! Volevo presentarvi Chloe, la mia Pit di cinque anni! Per chi non mi conosce deve sapere che io amo gli animali”. Allo stesso tempo, la Barrile ricorda i momenti duri che sta affrontando da futura mamma single durante questa sua prima gravidanza, svelando: “In molti mi chiedete da dove abbia preso la forza di affrontare tutto quanto: il rumore del mare per me è stato la cura”.

A dare forza a Sonia non ci sono solo la sua famiglia e il suo amato Pit, ma anche il mare.