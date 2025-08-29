Temptation Island, Sonia B. incinta: come va, su Simone news scottanti

Uno dei colpi di scena della recente edizione di Temptation Island 2025, che ha superato ogni record negli ascolti TV, è sicuramente quello legato a Sonia B. e Simone. Ebbene i due diventeranno genitori, ma le cose tra loro non vanno bene. A quanto pare, la situazione sarebbe diventata ingestibile, al punto che la ragazza avrebbe deciso di andare avanti con la gravidanza, però senza avere al suo fianco il fidanzato.

Quando Sonia ha annunciato di essere incinta, un mese dopo il falò di confronto che li aveva visti protagonisti di una rottura, il pubblico è rimasto spiazzato. La notizia era nell’aria, ma la conferma ha decisamente stupito tutti. L’annuncio ufficiale, di fronte a Filippo Bisciglia, è arrivato da entrambi. Infatti, Sonia e Simone avevano deciso di riprendere la loro relazione dopo la scoperta della gravidanza.

L’arrivo di un figlio aveva portato i due a riconsiderare il loro addio. In particolare, lei aveva fatto dei passi indietro. Ma ecco che dopo Temptation Island sembra che tra Sonia B. e Simone la relazione sia giunta al termine definitivamente. Nelle scorse settimane, sono arrivate varie segnalazioni legate alla rottura e in queste ore c’è un’ulteriore conferma. Nei giorni scorsi, a Lorenzo Pugnaloni arrivava l’indiscrezione, da parte di alcuni loro compaesani, che i due si sarebbero lasciati dopo l’annuncio della gravidanza nella puntata speciale del “mese dopo”.

Mentre Canale 5 conferma che prossimamente andranno in onda altri appuntamenti legati a questa edizione del reality show delle tentazioni, per assistere a ulteriori confronti tra gli ex partecipanti, ecco che arriva una nuova segnalazione. Deianira Marzano su Instagram ha condiviso le parole di un fan che pare abbia beccato la ragazza: “Sonia di Temptation Island incinta senza Simone. Appena vista a Palermo”.

Fin qui nulla di male. Sonia potrebbe aver deciso di uscire da sola, com’è giusto che sia, senza avere necessariamente al suo fianco il fidanzato. Ma l’esperta di gossip ci ha tenuto a precisare: “Infatti, le cose non vanno bene”. Dunque, sembra proprio che sia in corso una crisi oppure sia arrivata davvero la rottura, proprio durante la gravidanza. Ora non resta che attendere per scoprire cosa sta davvero accadendo a questa e alle altre coppie. Intanto, molti telespettatori appoggiano la presunta decisione di Sonia di mettere fine alla storia d’amore con Simone, ritenuta tossica.