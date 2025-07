Temptation Island shock: Simone e Sonia in dolce attesa!

Il colpo di scena tanto atteso da questa edizione di Temptation Island è arrivato! Dagospia ha rivelato in anteprima quale delle coppie scoprirà di essere in dolce attesa: si tratta della coppia formata da Sonia B e Simone, uscita separata al falò. Che cosa succederà stasera nella puntata finale del viaggio dei sentimenti?

Mai come quest’anno abbiamo visto colpi scena a Temptation Island, un’edizione non solo dal record di ascolti ma anche di plot twist inaspettati. La scelta della rete di unire le ultime tre puntate nella stessa settimana sta lasciando i telespettatori con il fiato sospeso per scoprire come andrà a finire tra le coppie che cambiano traiettoria di vita a ogni inquadratura. Già dagli inizi della stagione si era vociferato che una delle coppie uscisse dal programma scoprendo di essere in dolce attesa, e viste le vicende rocambolesche tra gli avvocati Sonia e Alessio si era pensato che fosse lei la futura mamma. Dagospia rivela invece che ad aspettare un bimbo è la Sonia sbagliata: Sonia B, fidanzata di Simone scopre dopo le registrazioni di essere incinta, ma la coppia si è lasciata a causa di un tradimento di lui.

Temptation Island: Sonia B e Simone, come andrà a finire?

Il viaggio nei sentimenti tra Sonia e Simone è stato uno tra i più chiacchierati di questa edizione. I due stanno insieme da 7 anni e si conoscono da 15, praticamente tutta la vita. Lui però rivela di essere molto debole alle attenzioni femminili, pensando spesso ad altre ragazze in momenti di intimità. Ad un certo punto rivela di essere andato anche oltre, ammettendo di fatto un tradimento. Anche durante il programma, Simone non si smentisce, gettandosi tra le braccia della single Rebecca con tanto di bacio alla francese. A questo punto, Sonia chiama il falò di confronto e i due si lasciano. E qui arriva lo scoop.

Sonia in realtà è incinta già all’inizio del programma, infatti la ragazza aveva un ritardo del ciclo ma non ci ha dato peso e ha partecipato al reality inconsapevole del suo stato interessante. Un mese dopo la loro separazione, Sonia e Simone si risentono con lui che cerca di convincerla ad avere un’altra possibilità. Poi arriva la notizia più inattesa: Sonia scopre di essere incinta. Davanti a Filippo Bisciglia riveleranno di essere ancora separati, ma di essere in buoni rapporti. E il bambino? Non ci resta che guardare la puntata di stasera per scoprire se Sonia deciderà di intraprendere questo nuovo percorso della sua vita da sola o se darà una chance a Simone.