Temptation Island, Sonia B e Simone sono diventati genitori da separati: foto e come cresceranno il figlio

Sonia Barrile, nota come Sonia B., è diventata mamma per la prima volta. La 26enne, che ha raggiunto la popolarità televisiva partecipando all’ultima edizione di Temptation Island con Simone Margagliotti, domenica 8 marzo ha partorito il figlio Gabriel. Il piccolo è nato alle 8.40 e pesa 2,7 kg. Ad annunciare la lieta notizia sono stati i due neo genitori, attraverso un post Instagram in cui hanno mostrato diversi scatti dolci insieme al neonato. Come è noto, Sonia e Simone non sono più una coppia da mesi. Lei ha deciso di lasciarlo durante la gravidanza.

Temptation Island, Sonia B. ha partorito il figlio Gabriel: l’annuncio con Simone Margagliotti

“Benvenuto Gabriel”, hanno scritto Sonia e Simone a corredo dell’album fotografico tramite cui hanno reso nota la nascita del piccolo Gabriel. Lo scorso 18 ottobre, la donna era stata ospite a Verissimo, confermando la gravidanza e confermando anche che aveva interrotto la relazione con il compagno. I due hanno partecipato all’ultima stagione del reality delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia, lasciandosi nel corso del falò di confronto.

Cosa è successo dopo Temptation Island

Dopo la rottura, la ragazza aveva scoperto di essere incinta e aveva tentato di dare una seconda possibilità a Simone, lontano dalle telecamere. Non è andata come sperato. A Silvia Toffanin la 26enne raccontò di aver scoperto, mentre stava tentando di rimettere insieme i cocci della sua relazione, un tradimento da parte di Margagliotti precedente alla partecipazione a Temptation. La classica goccia che aveva fatto traboccare il vaso.

Sonia decise quindi di mettere una pietra sopra alla storia d’amore, nonostante la gravidanza in corso. Spiegò inoltre che Simone stava facendo di tutto per farsi perdonare, ma che da parte sua non c’era alcuna intenzione di riprendere a coltivare la relazione. Aggiunse che, sebbene la loro situazione sentimentale fosse ormai stata compromessa, Margagliotti aveva promesso che avrebbe ricoperto il suo ruolo di padre nel miglior modo possibile. Tra l’altro i due vivono nello stesso condominio, quindi possono entrambi tranquillamente essere presenti nel percorso di crescita del piccolo Gabriel.

Barrile aveva inoltre dichiarato che con l’ex aveva trovato un buon equilibrio e che era stato coinvolto in tutte le fasi della dolce attesa. A riprova del fatto che i due giovani, nonostante la rottura, si siano dati responsabilmente manforte a vicenda durante la gravidanza, ci sono le foto della nascita del loro bimbo: entrambi presenti, entrambi al settimo cielo per aver accolto una nuova vita.