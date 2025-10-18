Sonia Barrile incinta crolla a Verissimo: “Torno con Simone? La scelta definitiva”

Sonia Barrile, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, è stata ospite a Verissimo. La 26enne è incinta. Ha scoperto di aspettare un bebè dopo la conclusione del reality delle tentazioni e dopo aver deciso di mettere la parola fine alla relazione sentimentale con Simone Margagliotti, il padre del figlio che porta in grembo. A Silvia Toffanin, ha spiegato che non ha alcuna intenzione di tornare assieme al giovane. Con quest’ultimo ha però trovato un equilibrio. Entrambi cresceranno il frutto d’amore.

Verissimo, Sonia Barrile su Simone: “Perché ho deciso di non tornare con lui”

“Aspetto un maschietto, il nome non lo abbiamo ancora deciso. Il parto è previsto per fine febbraio”, ha raccontato la giovane, confidandosi con la padrona di casa di Verissimo. “Tornare insieme a Simone? No, ma non ho alcun ripensamento. Ora non siamo più fidanzati, ma saremo due genitori”, ha sottolineato Sonia.

“Io e Simone – ha continuato Barrile – viviamo nelle stesso condominio, ma su piani separati. Lui è presente anche alle visite. Mi auguro che sia un buon padre per nostro figlio. Ora abbiamo trovato un equilibrio”. Margagliotti, dopo ‘il viaggio nei sentimenti’ nel reality delle tentazioni, ha compreso gli errori fatti. Nonostante ciò, Sonia ha deciso di proseguire il suo cammino in solitaria.

Il pentimento di Simone Margagliotti dopo Temptation Island

“Dopo Temptation si è pentito. Tutt’oggi cerca di dimostrarmi il suo amore, ma per me la storia è chiusa”, ha raccontato Sonia. E ancora: “Ero incredula davanti al test di gravidanza, avevo perso le speranze in passato. Noi per anni abbiamo cercato un figlio, senza riuscire ad averlo; è arrivato ora”. A questo punto la 26enne è crollata, iniziando a piangere.

“Dopo Temptation gli ho dato una seconda chance. Dopo una settimana ho però scoperto un tradimento precedente a Temptation. Non l’ho perdonato. Se ho poi pensato se rimettermi insieme a lui per crescere il bambino? Sì, ma quando manca la fiducia, è difficile recuperarla. Io ora sono felice, conto tanto su me stessa e sulla mia famiglia, ho vicino persone che mi vogliono bene”, ha concluso Barrile commossa e piangente.