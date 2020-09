Temptation Island, Sofia e Amedeo: cos’è accaduto dopo il falò

Cos’è accaduto tra Sofia e Amedeo dopo Temptation Island? A raccontarlo ci pensa la coppia, in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. Hanno già lasciato il reality delle tentazioni e a richiedere il falò di confronto anticipato è stata Sofia. Dopo aver avuto la conferma sul tradimento di Amedeo del passato, la 30enne ha scelto di concludere la sua esperienza nel programma. Ora la giovane racconta che il reality non ha risolto i loro problemi di coppia, ma le ha permesso di trovare una nuova consapevolezza in se stessa e di imparare a guardare oltre. Dopo il falò di confronto, Sofia e Amedeo si sono finalmente ritrovati. Giorno dopo giorno, il 31enne dovrà riconquistare la fiducia della fidanzata ed è pronto a farlo. Si sono promessi di dirsi sempre tutto e di ripartire da zero, lasciandosi alle spalle gli scheletri. Dunque, sembra proprio che il reality abbia permesso a questa coppia di ritrovarsi e di ricominciare, nonostante gli errori del passato.

Temptation Island, Sofia e Amedeo dopo il falò di confronto: la coppia ritrova la serenità

Sofia e Amedeo dopo Temptation Island stanno ancora insieme. Subito dopo il falò di confronto anticipato, non realizzavano cosa fosse successo. Hanno parlato tutta la notte e si sono ritrovati “come non era mai successi in tutti questi anni”. In particolare, lei ha capito che voleva stare al suo fianco, nonostante gli errori del passato. Questa volta, l’amore è andato oltre. Ora nei loro progetti c’è la convivenza e, dopo essersi confrontati, si sono dati un tempo per realizzare tutto. Amedeo valuta a oggi, la sua esperienza nel reality, in modo positivo. Sebbene durante il falò non ne fosse pienamente convinto, ora ammette di aver capito di amarla. Questa esperienza ha insegnato al 31enne che i problemi in una coppia vanno affrontati e non evitati. Farà di tutto per riconquistare la fiducia di Sofia.

Sofia e Amedeo dopo Temptation Island: la coppia ha delle nuove consapevolezze

L’esperienza nel reality delle tentazioni, condotto da Alessia Marcuzzi, ha permesso a questa coppia di ritrovare la serenità e un punto da dove ripartire da zero. Amedeo, nel corso dell’intervista, confessa che Sofia è la donna più importante della sua vita e ha intenzione di dimostrarglielo. Nel frattempo, la 30enne dovrà controllare meglio il suo carattere impulsivo ed essere “più leggera nella vita”.