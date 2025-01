Temptation Island, Siria e Matteo spazzano via le voci della crisi

Qualche giorno fa erano tornati in auge alcuni rumors che vedevano coinvolti in prima persona i due ex volti di Temptation Island, Siria Pingo e Matteo Vitali. Si vociferava infatti che i due, divenuti famosi al pubblico del piccolo schermo proprio per la partecipazione al reality dei sentimenti, fossero nuovamente in crisi a causa di alcuni tradimenti.

A divulgare la notizia era stata, tra i primi, Deianira Marzano, che aveva condiviso sul suo profilo Instagram una breve story, nella quale aveva rivelato come Matteo avesse scoperto alcuni messaggi mandati da Siria a un altro uomo. Insomma, la coppia, stando all’indiscrezione lanciata dall’esperta di gossip, sembrava non aver retto a questo tradimento di Siria nei confronti di Matteo, anche se alcuni hanno anche parlato di infedeltà reciproca.

Ma non è tutto, perché la Marzano aveva poi condiviso anche altre segnalazioni sul conto della celebre coppia. A fare molto rumore però era stata quella pervenuta direttamente da un’ex protagonista di Temptation Island, secondo la quale Siria avrebbe deciso di ricostruire il rapporto con Matteo solo ed esclusivamente per visibilità. Insomma, dietro al rapporto tra i due non ci sarebbe stato amore ma solamente interesse, dal momento che la Pingo nei confronti dell’ex compagno non provava più veri sentimenti.

Accuse molto pesanti che i due, poche ore fa hanno rispedito al mittente.

Le stories scaccia crisi di Matteo

Come anticipato, la coppia ultimamente è tornata a essere al centro dell’attenzione a causa di alcune voci, secondo le quali Siria avrebbe tradito il compagno, iniziando a sentirsi con un altro uomo. Matteo quindi, una volta venuto a conoscenza di tutto ciò, avrebbe chiesto una pausa alla compagna.

I rumors poi, erano stati anche alimentati dall‘improvvisa e altrettanto strana scomparsa dei due dai social: gli ex volti di Temptation Island infatti avevano smesso di punto in bianco di postare fotografie e contenuti social insieme, facendo pensare a tutti che la favola fosse davvero finita.

A quanto pare però si è trattato di un abbaglio dal momento che, poche ore fa, i due hanno smentito categoricamente le voci di una crisi, pubblicando sul profilo Instagram di Matteo alcune fotografie insieme. Ma non è tutto perché il compagno della Pingo ha poi anche aggiunto una didascalia molto eloquente alle immagini postate, spazzando via ogni dubbio circa un loro allontanamento: “Questo per farvi capire che io e lei non ci siamo lasciati, quindi le voci che leggete non sono assolutamente vere. Semplicemente ci prendiamo del tempo per noi, in privacy“.

Insomma, sembra che le cose tra i due non siano cambiate e che il loro rapporto prosegua a gonfie vele. O almeno fino al prossimo rumor. Nel frattempo, molti utenti del web si sono scagliati contro di loro, accusandoli di aver cavalcato l’onda delle voci sul loro conto per recuperare un po’ di visibilità, calata dopo la loro partecipazione al reality dei sentimenti.