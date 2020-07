Temptation Island, il tentatore Simone ha querelato Robbie Williams

Non si parla che di Temptation Island 2020 per il tanto rumore che stanno facendo tutte le coppie di quest’anno: basti pensare ad esempio che Alessandro Medici ha voluto già il confronto con Sofia Calesso, su cui non sappiamo ancora nulla e che in realtà potrebbe aver rifiutato (come darle torto, del resto, visto che dopo così poco tempo chiedere un falò è a dir poco assurdo…). Oggi però il gossip è esploso non sulle coppie ma su uno dei tentatori del cast: parliamo di Simone Garato, trentanovenne di Padova con la passione per la musica e anche cantautore. La notizia risale al 2013 ma ora che Garato è a Temptation Island non poteva che riemergere e noi siamo qui a farvelo presente: nell’estate di quell’anno Simone querelò Robbie Williams; sì, avete letto bene: proprio lui, uno dei cantanti più amati e desiderati al mondo.

Simone Garato ha querelato Robbie Williams per plagio: la somiglianza tra i pezzi Be a boy e What I feel

Non si tratta di un’indiscrezione perché all’epoca fu proprio lui a parlarne con Il Mattino di Padova spiegando cosa fosse accaduto: stando alla sua versione dei fatti pare che Williams abbia plagiato un suo brano; parliamo precisamente di Be a boy e What I Feel, quest’ultimo pezzo di Garato pubblicato a ottobre 2010 ma scritto persino due anni prima. Quando denunciò il fatto Simone aveva partecipato sporadicamente a Uomini e Donne e si diceva interessato non al successo o al denaro ma a mostrare a tutti il suo talento, visto che – ci tenne a precisare – il suo rapporto con la musica risaliva agli anni dell’infanzia, quando iniziò a scrivere le prime canzoni.

Temptation Island 2020, le parole di Garato su Robbie Williams: “Rimasto a bocca aperta”

“Ho sentito il ritornello per radio – dichiarò all’epoca Simone – e sono rimasto a bocca aperta […] un amico mi aveva segnalato la somiglianza tra i due brani, quando ho ascoltato la canzone di Robbie Williams ho realizzato che non aveva tutti i torti”. Non sappiamo come sia andata a finire la vicenda, dal momento che non abbiamo trovato aggiornamenti di alcun tipo, ma siamo sicuri che le indiscrezioni di quest’oggi porteranno senz’altro Granato a ritornarci su e a spiegare come si è evoluta nel corso degli anni. Di certo all’epoca querelò la casa discografica del cantante proprio per la somiglianza fra i due pezzi.

Garato sogna ancora la musica: le passioni del tentatore di Temptation Island

Sappiamo pure che Simone non ha perso la passione per la musica, come si apprende proprio dal suo profilo Instagram: Garato è un medico ma si definisce sia modello sia cantautore (oltre che ambientalista), e sui suoi social si vedono anche non pochi video – come quello che segue – in cui si esibisce. Siamo proprio curiosi di scoprire come reagirà alla ripresa della notizia dopo ben sette anni: dite che ci avrà messo una pietra sopra? Chissà. Staremo a vedere intanto se saprà farsi notare tra i numerosi tentatori di Temptation Island 2020.