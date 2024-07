Temptation Island settembre 2024: 1° coppia scelta. Segnalazione

Arrivano le prime indiscrezioni sull’edizione di Temptation Island 2024 in onda a settembre. Per la prima volta, il reality show delle tentazioni raddoppia. Una scelta, questa, che ha decisamente spiazzato il pubblico di Canale 5, in positivo. Infatti, il programma è uno dei più attesi e seguiti durante l’estate. Ogni edizione porta nuovi colpi di scena nel corso delle puntate e ciò avviene perché le coppie vengono selezionate in modo accurato dalla redazione. E sembra che chi lavora dietro le quinte abbia già individuato due partecipanti pronti a mettere alla prova il loro amore nei villaggi delle tentazioni.

A riportare questa indiscrezione è un utente, che scrive a Deianira Marzano. L’esperta di gossip, su Instagram, riporta prontamente la segnalazione di questa persona che dice di aver scoperto l’identità di una delle coppie che prenderà parte alla prossima edizione di settembre 2024. Questo utente spiega che nel suo paese “una coppia dice di essere stata presa”. Dunque, ci sarebbero due fidanzati che avrebbero già ricevuto l’ok da parte della redazione e che sarebbero già pronti a sbarcare in Sardegna.

L’esperta di gossip decide di non rivelare i nomi riportare tramite questa indiscrezione per privacy. Ciò che esce fuori è che una delle fidanzate della prossima edizione di Temptation Island 2024, in onda a settembre, sarebbe sammarinese. Dunque, pare che una delle prossime partecipanti sia di San Marino. Il suo fidanzato, invece, vivrebbe tra Roma e Perugia. Per il momento, non vengono svelati i nomi di questi presunti partecipanti della nuova edizione.

Temptation Island 2024, anticipazioni 18 luglio

Nel frattempo, continua il viaggio dei sentimenti per le sei coppie rimaste ancora in piedi all’interno dei due villaggi. Per il momento, solo una ha lasciato il reality delle tentazioni, quella composta da Christian e Ludovica. I due hanno deciso di prendere strade diverse e di mettere fine alla loro relazione durante il falò di confronto finale. Le altre coppie, invece, sono ancora in gioco e i colpi di scena nelle prossime puntate non mancheranno.

Va precisato che le puntate che vanno in onda nella prima serata di giovedì sono state registrate e che, dunque, le coppie hanno già avuto il loro finale. Il pubblico scoprirà quanto accaduto ai falò di confronto solo durante la messa in onda. Intanto, le anticipazioni della quarta puntata segnalano che Raul regala la svolta inaspettata, avvicinandosi a una tentatrice e lasciando la sua fidanzata Martina senza parole.

Finora lei aveva tenuto in mano la loro storia, gestendo a suo piacimento l’avventura con il tentatore Carlo. Intanto, Raul ha preso consensi da parte del pubblico. Ma non finisce qui, perché anche le altre coppie sono pronte a regalare altri colpi di scena. In particolare, si continuerà a parlare di sicuro di Lino e Alessia, Tony e Jenny. Un fidanzato chiederà il falò di confronto anticipato nella puntata in onda il 18 luglio 2024. Non resta che attendere per scoprire chi sarà!