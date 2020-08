Lite sui social network tra Jessica Battistello e Cristina Incorvaia, protagoniste di Temptation Island 2019. Il motivo? La recente diatriba tra l’ex fiamma di David Scarantino e Tara Gabrieletto. Cristina – nota per la partecipazione al Trono Over di Uomini e Donne – ha raccontato di aver amato tanti anni fa Cristian Gallella, ex marito di Tara. Una confessione che ha infastidito parecchio la Gabrieletto che, dopo aver telefonato personalmente alla Incorvaia, ha minacciato azioni legali. Dalla parte di Tara si è schierata Jessica (non è chiaro se la Battistello abbia un legame reale con l’ex corteggiatrice o se provi nei suoi confronti solo della stima) scatenando l’ira di Cristina. Quest’ultima conosce bene la Battistello vista la partecipazione nel reality show di Filippo Bisciglia ma le due non hanno mantenuto alcun rapporto. Al contrario Jessica è ancora amica di Sabrina Martinego e Katia Fanelli con le quali sta trascorrendo qualche giorno al mare proprio in questo periodo.

Cosa è successo tra Jessica Battistello e Cristina Incorvaia di Temptation Island

“Io spero solo che Tara non se la calcoli più, sono solo giochetti per far parlare di lei, non aspettava altro! (riferito a Cristina Incorvaia, ndr)”, ha scritto Jessica Battistello sotto un post del blog Isa & Chia che parlava della faida tra Cristina e la Gabrieletto. La Incorvaia non è rimasta zitta e ha prontamente replicato a Jessica: “Questo è il tuo pensiero e non mi stupisco che sia negativo. Quando si va con lo zoppo si impara a zoppicare. Però facciamoci un esame di coscienza e valutiamo se siamo nella posizione di criticare e giudicare (senza motivo) cara Jessica”. Ci saranno presto altre liti tre le due? Nel frattempo Cristina ha voluto rispondere pure a Tara che via Instagram ha tirato in ballo avvocati e querele.

Cristina Incorvaia replica alle minacce di Tara Gabrieletto su Instagram

“Mi scrivi, mi disturbi privatamente, mi minacci di querela e mi offendi solo perché ho risposto ad una domanda inerente al tuo rapporto terminato e con molto garbo senza offendere nessuno. Sei tu che potresti essere querelata visto che mi offendi e mi vieni a disturbare. Ci hai mangiato per anni su queste cose, ci stai continuando a mangiare perché ne stanno parlando tutti e nel momento in cui rispondo io solo a una domanda scateni il putiferio. Poi dici “mia e mio marito”, cioè ma esiste questa rottura? Non lo so, ad ogni modo io non ti ho offeso quindi tu cortesemente non mi offendi più”, ha fatto sapere Cristina Incorvaia.

La relazione tra Cristina Incorvaia e Cristian Gallella prima di Tara

Cristina Incorvaia ha rivelato di aver conosciuto Cristian Gallella in un locale di Vigevano, dove lei lavorava come animatrice di danze caraibiche. A detta della Incorvaia è stato un colpo di fulmine per entrambi tanto che dopo la prima chiacchierata hanno subito iniziato a frequentarsi. A chiudere la liaison è stata la stessa Cristina, stanca degli atteggiamenti di Cristian, che continuava a metterla alla prova perché si fidava poco delle donne. Un anno dopo Gallella ha provato a ricontattare la Incorvaia ma Cristina ha preferito declinare l’invito a fare un viaggio insieme.