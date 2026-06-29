Temptation Island, scandalo di Sara e Gabriele: così spariranno dal racconto, l’ipotesi

Manco il tempo di aprire le danze e Temptation Island si è ritrovato a dover gestire un caso spinoso senza precedenti nella storia del format. Mentre veniva mandata in onda la prima puntata della nuova stagione, in rete hanno iniziato a spuntare dei video intimi riguardanti la coppia formata da Gabriele Govoni e Sara Palumbieri. Trattasi di filmati non recenti e risalenti ad anni fa. Al di là della questione morale (ognuno è libero di pensare ciò che vuole), c’è un altro aspetto da valutare. Come riferito da Fanpage.it nei casting Mediaset è spesso precisato che non sono ammessi alle selezioni aspiranti concorrenti che hanno realizzato contenuti per siti per adulti, come OnlyFans e simili. E la vicenda di Sara e Gabriele riguarda proprio questa casistica. Quando si è sollevato il polverone sui due fidanzati, dalla produzione di Temptation si sono infatti affrettati a far sapere che non erano a conoscenza dei video dei due giovani. E adesso che cosa accadrà nelle prossime puntate? Come sarà gestita la faccenda?

Temptation Island, come sarà affrontato il caso spinoso di Sara Palumbieri e Gabriele Govoni: l’ipotesi

Naturalmente la Fascino Pgt, ossia la casa di produzione che confeziona il reality, ha immediatamente alzato le antenne per una questione di credibilità. La forza di Temptation è quella di proporre coppie reali e spontanee. Su Sara e Gabriele sono state gettate ombre in tal senso: da quanto visto nella prima puntata, lei sostiene che il fidanzato lo voglia controllare e tenere gelosamente “chiusa in una bolla”. Una situazione che, almeno all’apparenza, cozza con i filmati intimi in cui sia lei sia lui si mostrano come mamma li ha fatti per ricevere delle ricompense chiamate token. In breve, il ragionamento che molti fanno è il seguente: se uno è gelosissimo, non dovrebbe realizzare contenuti in cui la compagna si mostra senza veli. E non a caso diversi affezionati alla trasmissione, sui social, hanno cominciato a sostenere che la coppia è fake e che di conseguenza la narrazione risulta meno credibile.

Si va verso un “taglio netto” della storia di Gabriele e Sara

Ora ci si domanda come agirà la redazione. Come è noto, Temptation non è in diretta. Le puntate sono frutto di un sapiente lavoro di post-produzione. Ciò significa che si può mettere mano quando si vuole alle registrazioni già effettuate. Il giornalista Gabriele Parpiglia, nella sua newsletter, ha spiegato che la produzione starebbe prendendo in considerazione l’ipotesi di “un taglio netto” della coppia attraverso un falò anticipato per far svanire questa brutta pagina creata da questi due personaggi”.

Se dovesse verificarsi questo scenario, vorrebbe dire che chi si occupa del montaggio delle puntate taglierebbe buona parte delle immagini della coppia. Di fatto si mostrerebbe al pubblico soltanto il minimo indispensabile per far vedere l’epilogo della vicenda. E poi stop, spazio alle altre coppie. Mercoledì sarà trasmessa la seconda puntata di Temptation e si capirà se verrà attuata questa strategia. Se così fosse, Sara e Gabriele verrebbero fatti uscire rapidamente di scena. Un modo per ridimensionare polemiche, dubbi e congetture del pubblico.