Temptation Island, Gabriele e Sara: cosa c’è nei video privati, l’attacco di Corona e l’errore della redazione

Temptation Island nella bufera. Nel corso della prima puntata del reality show delle tentazioni è scoppiato un caso delicato attorno alla coppia formata da Gabriele Govoni e Sara Palumbieri. Lui si è mostrato gelosissimo di lei. Il punto è che si è venuto a sapere che i due, in passato, avrebbero girato dei contenuti per adulti. Contenuti che erano visibili in rete fino a poche ore fa, poi sono stati rimossi. Il programma non ne sapeva nulla. Se si fosse accorto, non avrebbe ‘arruolato’ la coppia in quanto la produzione non vuole che la narrazione abbia come protagonisti dei fidanzati che hanno simili trascorsi. La questione non è etica, bensì di immagine: Temptation, da sempre, vuole rappresentare dinamiche popolari e non dare spazio a casi come quelli di Govoni e Palumbieri.

Temptation Island, video intimi: la versione di Gabriele Govoni

Non appena la notizia dei video per adulti ha iniziato a circolare in rete, la produzione di Temptation Island, caso più unico che raro, è intervenuta, pubblicando sui suoi profili un video in cui Gabriele Govoni ha provato a dare la sua versione dei fatti, sottolineando che il programma era all’oscuro dei filmati in questione. Queste le parole del giovane:

“So che in questi giorni stanno circolando dei video miei e di Sara, sono video di quattro anni fa. Non ero a conoscenza del fatto che stessero ancora passando di persona in persona, quindi evidentemente qualcuno li ha diffusi. Abbiamo omesso questa cosa alla produzione, un po’ per vergogna, ma soprattutto perché non avrei mai pensato che, dopo tutto questo tempo, stessero ancora girando dei video di quando eravamo ragazzini. Questa situazione mi fa vergognare e allo stesso tempo non vorrei mai che io e Sara passassimo per una coppia finta, perché di finto non c’è stato assolutamente niente. Io non sono un attore e vi garantisco che, tutto quello che ho provato a Temptation Island, l’ho provato davvero. Quello che c’era tra me e Sara era reale. I video erano con Sara, anche in quel periodo stavamo insieme. Eravamo due ragazzini, ci eravamo ubriacati e abbiamo fatto quei video. Ripeto, mi vergogno di questa cosa, ma spero soprattutto che non veniamo considerati una coppia finta, perché vi garantisco che tra noi c’è stato tutto tranne che finzione“.

La versione di Sara Palumbieri

Sulla vicenda è intervenuta via social anche Sara Palumbieri che, in lacrime, ha fornito la seguente versione:

“Vorrei dire due parole su quello che sta circolando da questa mattina. Quel video purtroppo esiste e stanno girando cose davvero poco piacevoli legate a una sbandata di tantissimo tempo fa. È stato pubblicato e diffuso ovunque e adesso sta mettendo in dubbio una relazione lunghissima. Mi pento di non averne parlato subito con la produzione, ma non è una cosa facile da raccontare. Non è qualcosa di cui vai fiero o che ti viene spontaneo condividere. È veramente difficile anche solo parlarne. È stata una cavolata durata quarantotto ore, un periodo di mer**. Vorrei soltanto che questa storia non venisse strumentalizzata e che non fosse usata per mettere in discussione una relazione e una persona”.

Il contenuto dei video

Di che video si sta parlando? Sara e Gabriele, anni fa, hanno aperto un profilo di coppia su una piattaforma di cam in cui si mostravano senza censura in cambio di “token”, ossia una valuta virtuale. Tali contenuti sono poi stati registrati, quasi certamente senza autorizzazione, da altri utenti che li hanno fatto circolare in rete con migliaia di visualizzazioni. Come riportato da Fanpage, sulla questione Temptation Island ha rimarcato che non era in alcun modo a conoscenza dell’intera faccenda: “Fonti vicine alla produzione avrebbero preso le distanze dalla vicenda. Stando a quanto riportato da Fanpage.it, chi realizza il format non sarebbe stato a conoscenza delle attività svolte dalla coppia prima dell’ingresso nel programma. Inoltre, la produzione continuerebbe a mantenere particolare attenzione verso situazioni di questo tipo“.

Le parole dure di Fabrizio Corona

Anche Fabrizio Corona si è occupato del caso, minacciando di condividere il materiale che riguarda Govoni e Palumbieri per poi aggiungere: “In attesa della causa di Mediaset, dove mi hanno chiesto 160 milioni e in attesa della sentenza di Alfonso Signorini, oggi mi occupo di un programma di Maria De Filippi, il programma più forte di Mediaset, quello più visto dagli italiani in estate, con il 30% di share. Ieri è andato in onda finalmente Temptation Island. Una delle coppie di ieri, di quelle che si sono presentate, Sara e Gabriele, loro hanno già fatto scenate di gelosia. Questi hanno detto di amarsi e che si stanno perdendo, hanno fatto il loro raccontino. Ma sapete cosa facevano prima? Questi facevano contenuti a pagamento. Io ho i video e li ho visti. Ora mi chiuderanno anche questo profilo e il canale? Questa coppia ha finto di amarsi, mentre ha fatto dei video per degli utenti?“.

Corona ha accusato i due giovani di aver ingannato la redazione, sostenendo che non siano una coppia reale:

“Ci sono delle coppie che vanno lì per ritrovarsi, ma ci sono anche dei tentatori. Sembra tutto perfetto e regolare, tutto pulito e onesto come C’è Posta Per Te, con delle storie vere. Ma questa coppia è reale? Lui ha paura che lei l’abbia tradito. L’ha tradito? Ma se facevano contenuti e li vendevano? Che razza di amore è questo? Questo è quello che vi piace tanto. I video in questione sono stati rimossi, si sono mossi per farli rimuovere. Ma nelle clip si sente chiaramente che parlano con terzi, perché sono video fatti a pagamento in alcune chat e poi estrapolati e ripubblicati. Ma è questo l’amore?“.

L’ex re dei paparazzi ha anche divulgato l’audio di una sua fonte, che si è così espressa sui filmati con protagonisti i due giovani: “Se voi ascoltate uno dei video, lei manda un bacio a un utente che si chiama “carino”, il fidanzato le chiede se lei lo tradirebbe con questo ragazzo e lei risponde “sì, se è davvero carino sì“.

Il 52enne milanese ha anche criticato i commenti che Sara e Gabriele hanno fatto nelle scorse ore dopo che si è alzato il polverone: “I due ragazzi hanno detto che erano giochi di quattro anni fa e che hanno fatto dei piccoli video che non sanno come siano finiti in rete. Come se qualcuno li avesse diffusi online. Ma non è così, quei video sono stati fatti da loro per qualcuno. Questi sono due attori che fanno finta di parlare di amore. E voi credete a due attori?“.

L’errore della redazione

C’è da sottolineare una cosa: una coppia che realizza o ha realizzato contenuti intimi a pagamento per utenti, al di là della questione morale (ognuno la può pensare come vuole), non è per forza una coppia fake. Sui diversi portali per adulti ci sono tante coppie che monetizzano con filmati senza censura. In altre parole, lavorano con questi contenuti, ma non per questo sono relazioni finte.

Il caso di Gabriele e Sara è invece diverso, stando a quanto emerso fino ad ora: non hanno avviato una vera e propria carriera in quell’ambito. I video risalgono ad anni fa e non c’è notizia di filmati recenti. Questo spinge appunto a credere che non abbiano mai pensato di campare con quel genere di contenuti.

Detto questo, qualche errore ai casting è stato commesso. Il fatto che nessuno in redazione si sia accorto che in rete c’erano video intimi con protagonisti Sara e Gabriele con migliaia di visualizzazioni è da considerare una ‘falla’ nel sistema di selezione.