Temptation Island, la frase agghiacciante di Giovanni su Sabrina fa esplodere i social

Temptation Island ha aperto i battenti e non sono mancati i ‘casi’ interessanti. Particolarmente curiosa la coppia siciliana formata da Sabrina e Giovanni. Lui ha scritto al reality, spiegando che dopo 6 anni di relazione ha iniziato a riscontrare problemi nell’intimità con la compagna e che ha perso fiducia. Tradotto, lei è meno presente nel rapporto di letto rispetto a un tempo.

Temptation Island, Giovanni e Sabrina ai ferri corti: lei lo critica su tutto

Pronti, via e la giovane ha fatto nero il 31enne, metaforicamente parlando ovviamente. Sabrina, conversando con le altre ragazze, ha descritto Giovanni come “un ragazzino 15enne e mammone”. Lo ha anche attaccato sul fronte professionale affermando che “continua a cambiare lavoro” e che “vive alla giornata”, situazione che a lei sta stretta in quanto è alla ricerca di più stabilità, anche dal punto di vista economico.

“Anche quando dobbiamo fare l’amore, mi manda i messaggini dalla stanza vicina: “Dobbiamo fare l’amore?”, mi scrive, come un ragazzino”, ha rivelato Sabrina, continuando a criticare gli atteggiamenti di Giovanni. Ha anche raccontato che quando sono in compagnia di altre persone, lui spesso fa la figura dello “scemotto”, circostanza che la infastidisce perché lei vorrebbe un uomo “tutto di un pezzo”.

Tra l’altro Sabrina ha di fatto confermato di aver tradito il compagno nell’ultimo periodo, rivelando di avere avuto una sbandata per un altro uomo. “Non è stata solo una distrazione mentale”, ha ammesso. Il catanese ha visionato le confidenze della donna e comprensibilmente non ha avuto una bella reazione.

La frase agghiacciante di Giovanni

Dopo aver udito tutte le carinerie che gli ha indirizzato Sabrina, il giovane ha tuonato un paio di “fancul*” in giardino. “Per me essere mammone è positivo”, ha aggiunto, trovando conforto in alcuni suoi compagni di viaggio. Poi la frase agghiacciante: “Anche se diventerà mia moglie, sarà un’estranea rispetto a mia mamma”. L’uscita ha fatto rizzare i capelli a diversi telespettatori davanti alla tv, che si sono riversati sui social, sottolineando quanto il pensiero espresso dal 31enne sia stato ‘mal calibrato’, per usare un eufemismo.