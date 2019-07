Temptation Island: Sabrina crolla, Nicola va oltre “Me lo sono voluto io”

Anticipazioni Temptation Island, Sabrina e Nicola scoppiati?

Sabrina Martinengo e Nicola Tedde sono una delle coppie più chiacchierate di Temptation Island perché sin da subito la differenza d’età si è vista; finora è stata Sabrina, diciamolo, a comportarsi non proprio bene nei confronti di Nicola perché, pur avendo cercato di allontanarsi da Giulio Raselli, ha usato nei suoi confronti parole troppo forti e tutt’altro che rispettose della storia di oltre due anni per cui si è presentata a Temptation Island. Nessuno intende metterla alla gogna – si tratta pur sempre di un reality show e di televisione – ma quando si sa che dall’altra parte c’è il tuo ragazzo che ti guarda forse certi atteggiamenti bisogna evitarli: è questa la critica che in molti le hanno mosso, ed è questo in effetti ciò su cui lei ha ragionato nell’ultima puntata. Adesso però le cose sembrano essere cambiate.

Temptation Island, Sabrina in lacrime per Nicola: una realtà difficile da accettare

Dalle anticipazioni sulla quarta puntata di Temptation Island apprendiamo infatti che Sabrina scoppierà in lacrime dopo aver visto probabilmente che Nicola si è lasciato andare parecchio con qualche tentatrice, si spera non ai livelli di Jessica che infatti è stata chiamata nuovamente al falò da Andrea dopo quanto accaduto nell’ultima puntata, né a quelli di Valentina che sembra parecchio interessata al suo tentatore Sammy, al punto da aver scatenato in David gelosia e rabbia. Sabrina potrebbe essere scoppiata in lacrime anche per un altro motivo: sembra infatti consapevole del fatto che lei e Nicola non funzionano più e nel video la si sente dire proprio che è giusto che lui provi a conoscere una della sua età. Ma è davvero questo il problema ? Tutte le coppie in cui la differenza d’età è notevole sono destinate a scoppiare allora? Forse sono loro due a non essere fatti l’uno per l’altra, e l’età almeno a nostro avviso c’entra davvero poco.

Le ultime news su Temptation Island

Nella prossima puntata vedremo ben due falò di confronto, o meglio questo è ciò che è stato annunciato (nei fatti il secondo falò anticipato, cioè quello di Cristina e David, potremmo vederlo nella penultima puntata): siamo proprio curiosi di scoprire se le due fidanzate si presenteranno e nel caso in cui dovessero farlo se le coppie continueranno a stare insieme. Restate con noi! Intanto vi lasciamo alle video anticipazioni ufficiali su Temptation Island: