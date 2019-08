Temptation Island, Sabrina prende le difese di Katia: la dedica speciale

Temptation Island, Sabrina Martinengo riserva parole speciali per Katia Fanelli

Un gesto speciale quello che Sabrina Martinengo riserva a Katia Fanelli dopo Temptation Island. Le due si sono conosciute proprio all’interno del villaggio delle fidanzate e qui è nata una grande amicizia. Mentre Sabrina, dopo l’esperienza nel reality delle tentazioni, è riuscita a superare i problemi della sua relazione con Nicola Tedde, Katia non ha avuto la stessa fortuna. Infatti, la sua storia d’amore con Vittorio Collina è giunta al capolinea proprio dopo il falò di confronto. La Fanelli avrebbe voluto uscire dal programma insieme a quello che è ormai il suo ex fidanzato, quest’ultimo ha preferito iniziare una nuova vita. I due, durante la prima registrazione della nuova edizione del Trono Classico di Uomini e Donne, si sono anche lasciati andare a un lungo battibecco. Sembra che Katia sia ancora fortemente innamorata di Vittorio, il quale intanto si è particolarmente avvicinato all’ex tentatrice Vanessa. Ora Sabrina ci tiene a spendere delle parole speciali per la Fanelli, molto amata dal pubblico ma anche criticata per i suoi modi di fare.

Sabrina e Katia dopo Temptation Island: “L’ho amata fin dal primo momento”

Sabrina e Katia si sono ritrovate in questi giorni. Proprio nella serata di ieri hanno trascorso dei momenti insieme in un locale. Ma non solo, la Martinengo è rimasta a dormire insieme all’amica. Condividendo una foto che la ritrae nel letto con Katia che dorme teneramente, le riserva delle parole speciali. “Tutto in una foto. La fotonica è questa e io l’ho amata fin dal primo momento”, scrive Sabrina. Oltre ciò, la Martinengo pubblica anche qualche Stories che la ritrae sempre in compagnia della Fanelli: “Vi presento la vera Katia, una cucciola”. Parole speciali quelle di Sabrina, che sembra essersi legata molto a Katia. E non mancano ovviamente i commenti delle altre fidanzate, come Jessica e Cristina.

Temptation Island, Sabrina prende le difese di Katia con parole speciali

“Per tutte quelle persone che danno solo aria alla bocca”, conclude Sabrina con un’altra foto che ritrae Katia dormire abbracciata a lei. Probabilmente con questa affermazione, la Martinengo vuole difendere l’amica dalle critiche e dalle accuse. Intanto, la Fanelli sembra continuare a pensare alla storia d’amore con Vittorio. Pare che da parte di quest’ultimo non ci sia un’intenzione di ritorno, ma Katia lascia intendere di essere ancora innamorata di lui.