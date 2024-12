Temptation Island, ritorno di fiamma tra Millie e Michele: l’annuncio

I due ex volti di Temptation Island, Millie Moi e Michele Varriale, sono ufficialmente tornati insieme. A farlo sapere sono stati proprio i due fidanzati che, nelle ultime ore, hanno condiviso sui loro rispettivi profili social un breve comunicato. Una bella notizia per i fans del programma, ai quali l’uscita da separati di Varriale e la compagna aveva lasciato un po’ l’amaro in bocca.

Millie e Michele di nuovo insieme

I due ex volti di Temptation Island sono riusciti a mettere da parte le divergenze e recuperare il loro rapporto, interrotto dopo la partecipazione al celebre reality dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Come in molti ricorderanno, Millie e Michele avevano voluto partecipare al programma per mettere alla prova i loro sentimenti, ma soprattutto per testare la reciproca fiducia che, dopo tanti anni insieme, era venuta meno, in particolare da parte di Millie.

Proprio la scarsa fiducia della compagna, aveva portato Michele a decidere di uscire dal programma come single, chiudendo la relazione con Millie al falò finale. Una decisione maturata anche in seguito ad alcuni comportamenti della compagna, giudicati da Varriale come eccessivi. Insomma, tra i due le cose non erano finite per niente bene e, come anticipato, la scelta di Michele aveva lasciato attoniti i fans della trasmissione che, esattamente come il conduttore, erano convinti che tra i due ci fosse un profondo sentimento d’amore.

Lo stesso Bisciglia, certo dei loro sentimenti, aveva provato a convincere i due a fare un altro tentativo ma niente da fare, i due avevano preso strade diverse e detto addio per sempre ai loro progetti di vita insieme. O almeno così era sembrato. Ora invece, a distanza di qualche mese dal falò di confronto finale, i due sono tornati sui propri passi e hanno deciso di provare a rimettere insieme i pezzi del loro rapporto, per tentare di salvare il salvabile. Il tutto in nome del grande sentimento che li unisce ancora oggi.

“Il nostro falò di confronto si è prolungato al di fuori del programma, non è stato facile per entrambi trovare un punto d’incontro. Ma a oggi ci siamo riusciti e più consapevoli di prima abbiamo deciso di riprovarci e viverci. A prescindere ringraziamo tutti per il supporto che ci avete dato singolarmente e di coppia”, sono state le parole scelte dalla coppia per annunciare il loro ritorno di fiamma ai tanti followers che, nel corso dei mesi, li hanno seguiti e sostenuti sui social.

Insomma, come già successo nel caso di molte altre coppie, anche questa volta la lontananza post reality ha prodotto l’effetto desiderato e schiarito le idee ai fidanzati, ma soprattutto permesso loro di capire quali fossero i loro reali sentimenti.