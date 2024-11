Temptation Island, Lino e Alessia insieme: cosa ne pensa Maika?

Come ormai in molti sapranno, meno di 24 ore fa Lino Giuliano ha postato un breve video sui suoi profili social per annunciare a tutti il ritorno di fiamma con l’ex compagna Alessia Pascarella. I due infatti sono diventati noti al grande pubblico per la loro partecipazione a Temptation Island, esperienza dalla quale erano usciti separati. Da quel momento in poi, i due si sono scontrati più volte sui social, salvo poi tornare sui loro passi e decidere di riprendere il cammino di vita insieme.

Una scelta che naturalmente ha destato molto scalpore tra il pubblico, diviso tra chi si dice convinto che i sentimenti dei due siano genuini, e chi invece crede si tratti di una pura e semplice montatura.

In seguito all’annuncio, non sono tardate ad arrivare anche le reazioni di alcune personalità note e vicine alla coppia: prime tra tutte Maika Randazzo, ex tentatrice con la quale Giuliano ha avuto una breve frequentazione dopo la fine del programma.

La possibile reazione di Maika Randazzo

Dopo la tempesta torna sempre il sereno: è esattamente quello che è successo tra Lino Giuliano e Alessia Pascarella. I due infatti, dopo essersi allontanati in seguito alla partecipazione nel reality dei sentimenti, sono ufficialmente tornati insieme. A fare il primo passo è stato proprio Giuliano, che ha scelto di chiedere perdono alla Pascarella in un modo molto plateale.

Alessia, con la complicità di un’altra ex protagonista di Temptation Island, Jenny Guardiano, è stata portata in un locale bendata. Lì, ad aspettarla, vi era proprio Lino che, offrendole un enorme mazzo di rose e un anello di fidanzamento, le ha chiesto di tornare insieme. Il tutto è stato poi coronato da un terzo regalo dal significato molto importante: “Una stella che porterà il nostro nome, inciso nell’infinito dell’universo. Si chiama Lino e Alessia”.

Naturalmente, coma anticipato, non sono mancate le reazioni dei fans della coppia ma anche di qualche personalità del mondo dello spettacolo particolarmente vicina ai due, come Maika Randazzo, l’ex tentatrice alla quale Lino si era avvicinato nel corso del programma.

Stando infatti alle segnalazioni degli utenti dei social, sembra proprio che nelle ultime ore la Randazzo abbia regalato ai suoi followers una reazione da oscar alla notizia del riavvicinamento della Pascarella e Lino. Sul profilo TikTok dell’ex tentatrice infatti è comparso un breve video nel quale fa il lipsync di alcuni versi di una canzone di Salmo. “Eccomi sono tornato, scusate ero al ce**o. Peccato è successo qualcosa che mi sono perso?”, le parole oggetto del filmato.

Naturalmente al momento non vi sono conferme sul fatto che si tratti davvero di un video realizzato ad hoc per l’occasione, ma il tempismo lascia poco spazio ai dubbi.

Cosa ne pensa Siria Pingo?

Non è finita qui. A quanto pare infatti anche un’altra ex protagonista di Temptation Island avrebbe detto la sua in seguito al riavvicinamento di Lino e Alessia. Si tratta di Siria Pingo che, stando alle segnalazioni dei suoi fans, nelle ultime ore avrebbe pubblicato una fotografia su TikTok accompagnata da una breve didascalia che suona come una frecciatina nei confronti degli ex compagni di viaggio. Siria ha infatti preso parte, insieme al fidanzato Matteo Vitali, alla stessa edizione di Temptation Island di Lino e Alessia.

“We amo’, è iniziato il black friday. Comprati un po’ di dignità“. Anche in questo caso non ci sono conferme sul fatto che si tratti davvero di un post creato per reagire al ritorno di fiamma tra Lino e la Pascarella. Nel frattempo però, l’immagine ha sollevato un vero e proprio polverone mediatico e in pochissimo tempo ha fatto il pieno di commenti e likes.

Non resta da fare altro che attendere, per vedere se Siria e Maika torneranno sull’argomento e chiariranno la loro posizione in merito.