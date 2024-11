Temptation Island, Alessia e Lino stanno insieme: la foto li incastra

Che Temptation Island sia uno dei programmi televisivi di maggiore successo non vi è dubbio tanto che a distanza di mesi dalla fine del viaggio dei sentimenti, alcune coppie continuano a fare parlare di loro. Oggi, è il caso di Alessia Pascarella e Lino Giuliano. Dopo un periodo separati, i due sarebbero tornati insieme. Secondo, però, alcuni esperti di gossip, la verità è un’altra: i due non si sarebbero mai lasciati.

Temptation Island, Alessia Pascarella e Lino Giuliano ancora insieme

Alessia Pascarella e Lino Giuliano si sono fidanzati 4 anni fa ed hanno deciso di partecipare a Temptation Island. I due si sono fatti conoscere dal pubblico italiano proprio durante la penultima edizione, quando hanno deciso di uscire dal programma da single. I comportamenti di lui, infatti, non sono piaciuti alla ragazza napoletana e pertanto ha scelto di lasciarlo. Eppure, nelle ultime ore è circolata la notizia secondo cui i due sarebbero tornati insieme.

Lo ha riferito l’esperto di gossip Alessandro Rosica attraverso un post su Instagram dove si vede la coppia abbracciata, immortalata in uno scatto.

Separazione, pura finzione?

Sempre secondo Rosica, Alessia Pascarella e Lino Giuliano non si sarebbero mai lasciati ma avrebbero messo in scena la loro separazione per creare hype e continuare a fare parlare di loro durante e dopo il programma su Canale 5. La coppia, dunque, avrebbe continuato a vedersi di nascosto.

Sarà un caso che nelle ultime settimane proprio i due diretti interessati abbiano rilasciato interviste, parlando della loro esperienza nel villaggio dei fidanzati e fidanzate e di alcuni concorrenti che hanno partecipato al viaggio insieme a loro?

Le rivelazioni di Alessia

Nonostante si parli di un riavvicinamento, qualche giorno fa è stata proprio Alessia a sottolineare di non essere tornata con Lino. “Io e Lino non siamo tornati insieme. Ci sono stati dei chiarimenti come li hanno avuti tutte le coppie…Non penso che ci sia qualcosa di male. – ha affermato – Dobbiamo/devo capire tante cose. Purtroppo, la fiducia oggi come oggi è tanto difficile da dare”.

Le sue parole lasciano intendere che tra lei e Lino sia avvenuto un confronto post trasmissione, però, nessuno dei diretti interessati parla di un ritorno di fiamma.

Perché Alessia e Lino si sono lasciati

Alessia e Lino sono andati a Temptation Island per capire se il loro fosse vero amore. Mentre la Pascarella è rimasta fedele al suo compagno, Giuliano non ha fatto lo stesso con lei. All’interno del villaggio dei fidanzati ha incontrato Maika per la quale ha perso la testa. Tuttavia, una volta usciti dal programma tra la tentatrice il giovane napoletano è finito tutto.