Temptation Island, ritorno di fiamma tra Giulia e Mirco? Indizi social

Dopo la partecipazione a Temptation Island, Giulia Duranti e Mirco Rossi tornano a far parlare i loro fans, che da mesi sperano in un loro ritorno di fiamma. I due sono diventati famosi al pubblico del piccolo schermo proprio per aver partecipato al celebre reality dei sentimenti.

Prima di partire per la Sardegna e decidere di mettere in discussione la loro storia d’amore, Giulia e Mirco stavano insieme da ben nove anni. La partecipazione alla trasmissione era stata voluta al fine di risolvere le incomprensioni e i problemi che erano nati nell’ultimo periodo all’interno della loro coppia e capire una volta per tutte se si trattasse solamente di normali battibecchi tra chi ha passato molti anni insieme, o di seri problemi che avrebbero impedito di proseguire con la loro relazione.

Alla fine, i due uscirono separati dal reality show. In particolare, Mirco, nel corso della sua permanenza nel resort, aveva approfondito la conoscenza con una delle tentatrici: Alessia Sagripanti, arrivando a decidere di uscire insieme a lei dal programma. Una scelta che inevitabilmente spezzò il cuore di Giulia, che invece avrebbe voluto cercare di sistemare le cose con il suo compagno.

Insomma, una fine davvero tragica per la Duranti che, una volta tornata a casa, ha deciso di chiudere per sempre con il passato e andare avanti conoscendo nuove persone. Da li, Giulia fu protagonista di molti gossip, in particolare quelli che la videro frequentare un ragazzo, che si rivelò poi essere un amico di Mirco.

Insomma, Giulia e Mirco presero strade differenti, ma oggi pare che il sentiero intrapreso dai due ex volti di Temptation Island sia arrivato a un punto di incontro. Effettivamente, negli ultimi giorni sui profili social dei due ci sono stati alcuni movimenti sospetti: indizi che non sono passati inosservati all’occhio attento del web e che hanno mandato in visibilio i loro fans, da sempre desiderosi di un loro ritorno.

Giulia e Mirco: indizi di un ritorno di fiamma

Evidentemente, Giulia potrebbe non aver mai davvero chiuso con Mirco. A testimonianza di quanto detto e della possibilità di un ritorno di fiamma vi cono alcuni indizi social che i due hanno regalato ai loro followers negli ultimi giorni.

Prima di tutto, la stessa Duranti qualche giorno fa, chiacchierando con le sue fans, alla domanda su un possibile ritorno con Mirco aveva risposto in un modo molto particolare e che ha definitivamente riacceso le speranze nei fans: “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano“. Insomma, il significato della celebre canzone di Antonello Venditti non mente e quindi le possibilità di rivederli insieme potrebbero essere concrete.

Per quanto riguarda Mirco invece, negli ultimi giorni ha scelto di condividere nelle sue stories Instagram una strofa della canzone Piccola stella di Ultimo. Cosa c’è di strano e cosa lo collega a Giulia? Come i fans della ragazza sapranno molto bene, il cantante romano da poco diventato papà è uno dei preferiti della Duranti.

Per concludere, Giulia usando il suo profilo TikTok ha recentemente commentato un video contenente un montaggio raffigurante lei e Mirco a Uomini e Donne: un breve filmato passato letteralmente alla storia in quanto, secondo i fans, testimonianza diretta del fatto che tra i due il sentimento fosse ancora vivo.

Insomma, come diceva Agatha Christie, “Un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova”. A questo punto non resta altro da fare che attendere fino a che i diretti interessati decideranno di dire come stanno realmente le cose.