Temptation Island reunion. Presenti e assenti: dettagli curiosi

Qualche sera fa i concorrenti che hanno partecipato alla prima edizione di Temptation Island 2024 si sono riuniti per festeggiare il compleanno di Alessia, fidanzata di Lino. Sui social la diretta interessata ha pubblicato alcuni scatti della serata e tali immagini che hanno incuriosito molti follower. In particolare, sono emersi alcuni dettagli sulle coppie che hanno partecipato all’evento. Ciò che ha suscitato particolare curiosità, infatti è stata l’assenza di alcuni volti noti.

Festa di Alessia, chi mancava

All’appello mancavano Siria e Matteo, una delle coppie più amate dal pubblico italiano. La loro assenza può essere legata al fatto che entrambi avrebbero perso i rapporti con gli altri per motivi sconosciuti. Non solo, negli ultimi giorni, sul loro conto è stata diffusa una voce su una presunta crisi che, però, è stata smentita da Vitali.

Tra gli assenti anche Raul, ex fidanzato di Martina. E’ probabile che il giovane ragazzo abbia deciso di rifiutare l’invito vista la presenta della tronista di Uomini e donne nonché la sua ex compagna.

Il dettaglio tra i presenti

Un altro dettaglio che non è passato inosservato, infatti, è stata la presenza di Martina e Ciro. La nuova coppia non ha esitato a farsi vedere e ad apparire in pubblico, ufficializzando la loro storia d’amore nata pochi giorni fa nello studio di Uomini e donne. Non solo, l’ex tronista si è fatta una foto insieme anche ad un bambino di cui non conosciamo alcun particolare.

Molti si sono chiesti qual è il rapporto attuale tra Martina e Lino, dal momento che durante la partecipazione a Temptation Island i due avevano discusso a causa del comportamento dell’ex tronista nei confronti di Raul e del napoletano verso la sua fidanzata Alessia.

La risposta non ha tardato ad arrivare da parte di Lino che ha tenuto a precisare di aver fatto pace con tanto di pubblicazione di una foto insieme a Martina.

Chi si è lasciato dopo Temptation Island

Alla festa era presente anche Jenny ma senza Tony. Tra i due è finita qualche mese fa e la giovane ragazza ha affermato: “Non associatemi più a Tony, non esiste più Jenny & Tony, ma solo Jenny e poi c’è Tony per i ca**** suoi”. Poi attraverso i social ha aggiunto: “Si faccia la sua vita e la sua strada, ma lontano da me, io non lo nomino più, vediamo se lui mi nomina ancora”. Alcune dinamiche della coppia non erano piaciute al pubblico che oggi è contento dell’epilogo tra loro.