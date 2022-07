Temptation Island, Raselli e Autera a letto: lo squallido confronto

By

La ex protagonista del programma di Canale 5 mette a paragone le doti da amanti delle sue due vecchie fiamme, ecco le sue parole

Ieri pomeriggio, con una serie di Instagram Stories pubblicate tramite il classico box domande anonime, Carlotta Adacher si è messa a parlare senza troppi filtri di sorta dei suoi due ex storici, mettendone a confronto in particolar modo le doti in camera da letto.

Protagonisti di questo confronto decisamente intimo e personale sono stati in particolare Giulio Raselli da una parte e Alessandro Autera dall’altra. Con il secondo tutto aveva avuto inizio subito dopo un viaggio di lavoro nel corso del quale era scoccata la scintilla: i due, tuttavia, si sarebbero presto separati a causa della distanza. Con il primo invece la relazione nacque subito dopo la partecipazione alla trasmissione di Canale 5: per la tentatrice Alessandro lasciò la storica ex Jessica Mascheroni, con la quale aveva partecipato al programma per tentare di salvare la sua relazione.

Stando al racconto di Carlotta Adacher, il vincitore di questa sfida (piuttosto squallida, va detto) è Alessandro. Il ragazzo è stato definito “molto bravo” a letto e di certo un migliore amante rispetto a Giulio Raselli, nei confronti del quale la Adacher ha avuto più di qualche sassolino dalla scarpa da levarsi.

Parlando di Giulio, Carlotta Adacher è stata durissima (“Relazione? Non me ne sono manco accorta guarda!” ha commentato) e si è addirittura permessa di dire che la fine del rapporto con Raselli abbia per leri rappresentato un “pericolo scampato”. Qui sotto potete recuperare le Stories di Carlotta Adacher incriminate.

Una scelta, quella di commentare le performance sessuali dei due rispettivi amanti decisamente azzardata, per non dire fuori luogo. Raselli (ma magari anche Autera) non avrà di certo avuto piacere a leggere parole simili, legate ad un ambito così intimo e personale. Ma, si sa, la noia e la ricerca di attenzioni social a volte può portare anche a questo.

Alessandro e Carlotta: una relazione finita male

I commenti della Adacher sembrano quasi paradossali alla luce del modo in cui si era conclusa la sua relazione con Alessandro. Quest’ultimo aveva deciso di chiudere i rapporti con Carlotta dopo la pubblicazione da parte dell’influencer di una serie di Stories girate ad una festa. Alessandro aveva raccontato di essersi sentito offeso dai contenuti pubblicati dall’ormai ex Carlotta, interpretati come una vera e propria mancanza di rispetto nei suoi confronti.

Agli sfoghi di Alessandro Carlotta Adacher aveva presto risposto, definendo le accuse che le erano piombate addosso “un teatrino”.