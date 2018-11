Temptation Island, ragazze ancora contro Lara Zorzetto: l’ultima frecciatina

By

Temptation Island, l’ultimo affondo a Lara Zorzetto da parte della ragazze: ecco cosa è successo

Martina Sebastiani, Valentina De Biasi e Raffaela Giudice di perdonare Lara Zorzetto pare proprio non ne vogliano sapere. I dissidi nati a seguito della partecipazione a Temptation Island, ormai noti al pubblico attivo sui social, hanno fortemente compromesso il loro rapporto, fino a segnare una spaccatura insanabile. Martina, Valentina e Raffaela sono, tra tutte le fidanzate di Temptation Island, quelle che più hanno fatto fronte comune in questa diatriba. Nelle ultime ore, per esempio, su Instagram hanno tutte e tre condiviso un’immagine che, di fatto, pare proprio essere un’altra chiara frecciatina a Lara Zorzetto. Niente di eclatante, sia chiaro, si tratta solo di un dettaglio che, tuttavia, sembra dire molto più di quanto si possa immaginare.

Temptation Island, Lara Zorzetto tagliata fuori da una foto: l’ultima frecciatine di Martina, Raffaela e Valentina

L’immagine incriminata, quella citata sopra, è stata pubblicata per prima da Raffaela. La ragazza, su Instagram stories, ha postato un collage raffigurante tutte le fidanzate che quest’estate hanno preso parte a Temptation Island. Nella foto sono presente tutte, ma non è visibile Lara Zorzetto, appositamente oscurata da Raffaela con una GIF. Uno screen della storia della Giudice, poi, è stato condiviso anche da Martina Sebastiani e Valentina De Biasi. Niente è stato detto o scritto a tal proposito ma a noi, sopratutto alla luce di quanto successo, il messaggio sembra chiaro: le ragazze non vogliono proprio più avere a che fare con Lara Zorzetto, tanto da tagliarla (letteralmente) fuori dalla loro vita.

Lara Zorzetto sotto accusa: le parole di Raffaela Giudice a Radio Radio

Che Raffaela Giudice non avesse una buona opinione di Lara lo si era capito anche la settimana scorsa quando la ragazza, ospite a Radio Radio, aveva fortemente criticato la Zorzetto per tutta una serie di fatti avvenuti durante e dopo Temptation Island. Oggi, viste come si sono messe le cose, che tra le ragazze possa ritornare il sereno, quindi, ci sembra alquanto improbabile.