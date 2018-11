Lara Zorzetto sotto accusa: Lidia Vella si schiera dalla parte delle ragazze di Temptation Island e spiega il perché

Lara Zorzetto, ancora una volta, è finita oggi sotto accusa. A lanciare pensati accuse all’ex protagonista di Temptation Island, nello specifico, è stata Lidia Vella. L’ex gieffina, durante la rubrica settimanale che tiene a Non succederà più (programma condotto da Giada Di Miceli in onda ogni sabato su Radio Radio), ha dichiarato di stare dalla parte delle ragazze di Temptation che hanno più volte accusato la Zorzetto di essere una persona falsa. “Penso che quello che hanno detto loro (le ragazze, ndr) sia vero” ha esordito dicendo Lidia “Perché anche io ho notato un cambiamento in Lara”.

Lidia Vella contro Lara Zorzetto: “Dopo Temptation Island è una persona diversa, ostenta, sui social solo collaborazioni”

Lidia Vella, oggi in radio, il pensiero che si è fatta su Lara Zorzetto e la presa di posizione contro quest’ultima li ha spiegati così: “Io seguivo Lara e ho smesso di seguirla perché sui social ho visto una persona diversa da quella che abbiamo visto a Temptation Island, una persona totalmente diversa, che ostentava, troppe collaborazioni, cioè va bene le collaborazioni, per carità le faccio anche io però non puoi pubblicare solo collaborazioni”. A tal proposito, in fine, Lidia ha ribadito: “I social sono belli anche per condividere la propria quotidianità, senza secondi fini”. Se la ritengo sincera? “No, un po’ mi sono ricreduta in negativo”.

Andrea Celentano e Raffaela Giudice contro Lara Zorzetto: “I follower danno alla testa!”

Sempre a Non succederà più, e sempre oggi, su Lara Zorzetto hanno avuto anche da ridire Andrea Celentano e Raffaela Giudice (anche loro protagonisti di Temptation Island quest’estate). “Finito il programma siamo venuti a conoscenza di chiacchiere” ha detto Raffaela “Abbiamo ricevuto messaggi e vocali di lei che parlava male di noi, di me, di Valentina, di Martina e Giada”. Ad appoggiare questo pensiero anche Andrea che, dopo aver parlato di Teresa Langella, ha lanciato una chiare frecciatina alla Zorzetto: “I follower sono una fortuna ma ti possono dare alla testa”.