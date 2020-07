Temptation Island quando finisce e quante puntate, novità edizione Vip

Temptation Island 2020 continuerà fino a un totale di sei puntate ma non si protrarrà oltre luglio, questo almeno è ciò che scrive Blogo in un’anteprima di pochi minuti fa. Una sorpresa un po’ per tutti perché significa che il docu-reality con narratore Filippo Bisciglia andrà in onda con ben due puntate in una sola settimana, e Blogo al riguardo è sicuro: negli ultimi sette giorni vedremo la penultima e l’ultima messa in onda dell’edizione mista rispettivamente il 28 e il 30 luglio, quando finalmente scopriremo cos’è successo a tutte le coppie del programma e com’è andata davvero dopo Is Morus Relais (non che servirà l’approfondimento della trasmissione di Canale 5, visto che fino alla fine di luglio gossip, pettegolezzi e voci di corridoio aumenteranno esponenzialmente).

Quando finisce Temptation Island 2020, doppio appuntamento l’ultima settimana di luglio

Blogo ha pubblicato delle indiscrezioni anche sull’edizione Vip della trasmissione: Tv Blog non parla della data di messa in onda ma già il fatto che le registrazioni – questo almeno secondo quanto risulta loro – cominceranno tra la fine di agosto e gli inizi di settembre ci fa pensare che non passerà molto tra l’ultima puntata di quest’edizione e il primo appuntamento dell’attesissima nuova stagione con personaggi famosi. Anche quest’anno la narrazione spetterà ad Alessia Marcuzzi che potrà rilassarsi lontano da tutto e tutti in Sardegna dopo il gossip esplosivo sulla sua presunta storia con Stefano De Martino.

Registrazioni Temptation Island Vip 2020, Alessia Marcuzzi parte per la Sardegna a fine agosto

Sul cast di Temptation Island Vip sappiamo ben poco ma abbiamo grandi aspettative: la scelta di Antonella Elia e Pietro Delle Piane e quella di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso si sono rivelate vincenti perché tutti e quattro, soprattutto la Elia e Amoruso, stanno dando grandi soddisfazioni in quanto a risate e trash (pensate soltanto ai video virali nati dopo i divertentissimi “Chi è Sofia?” e “E allora?”). Speriamo insomma che nell’edizione totalmente Vip gli autori non facciano errori di alcun tipo e scelgano delle coppie all’altezza delle altre stagioni, anche considerando l’importanza che l’edizione Vip ha per gli ascolti e la raccolta pubblicitaria. Ovviamente non appena ne sapremo di più vi aggiorneremo.