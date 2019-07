Temptation Island raddoppia: in onda lunedì 29 e martedì 30 luglio 2019

Temptation Island 2019: la settimana prossima andranno in onda due puntate

Segnate le date sul calendario: la prossima settimana Temptation Island raddoppia! Il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia andrà in onda sia lunedì 29 luglio sia martedì 30 luglio. Mediaset, considerati gli ottimi ascolti di questa stagione, ha deciso di anticipare di una settimana la puntata speciale che di solito viene trasmessa ad agosto. Dunque, lunedì vedremo finalmente il falò finale di Ilaria e Massimo ma scopriremo anche come sono andati i weekend di Katia e Vittorio e Sabrina e Nicola con i rispettivi falò di confronto. Per martedì è prevista una puntata speciale, dove si rivedranno i momenti più belli di questa stagione ma si scoprirà soprattutto cosa è successo alle sei coppie un mese dopo la fine delle registrazioni, avvenute all’Is Morus Relais in Sardegna.

Temptation Island 2019: l’edizione è da record

L’edizione in corso di Temptation Island è da record. Dopo sei anni di messa in onda il programma prodotto da Maria De Filippi ha raggiunti risultati eccellenti. Quattro milioni di telespettatori e oltre il 23% di share con picchi del 40% e 50%: numeri importanti visto che lo show va in onda in estate. Il reality show di Canale 5 è pure il programma più visto online nonché argomento di discussione sui principali social network. Solo la quinta puntata ha generato oltre 700 mila interazioni.

Filippo Bisciglia ringrazia il pubblico di Temptation Island

“Sempre più su, grazieee…. Io con voi, voi con noi, voi con me… Ci vediamo lunedì sera”, ha scritto Filippo Bisciglia nel suo ultimo post su Instagram.