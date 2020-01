Temptation Island, Arcangelo spiazza tutti: pronto a tornare con Nunzia

Nunzia e Arcangelo dopo Temptation Island sono tornati insieme? Ultime news

A sei mesi dall’avventura a Temptation Island non è ancora detta l’ultima parola tra Arcangelo Bianco e Nunzia Sansone. I due sono single dallo scorso luglio, da quando hanno deciso di prendere due strade differenti al falò di confronto con Filippo Bisciglia. Ma in un’intervista concessa a Non succederà più, il programma di Giada Di Miceli in onda su Radio Radio, il giovane napoletano non ha escluso un ritorno con l’ex fidanzata, con la quale ha avuto una relazione lunga ben tredici anni. Nell’ultimo periodo si era già parlato di un riavvicinamento tra Nunzia e Arcangelo ma in realtà ci sono stati solo dei confronti in privato e nulla più. Ma il futuro è un’incognita e come accaduto a tante altre coppie del docu-reality di Maria De Filippi pure la Sansone e Bianco potrebbero ritornare insieme.

Le ultime dichiarazioni di Arcangelo Bianco sull’ex fidanzata Nunzia Sansone

“Tornare con Nunzia? Non so rispondere, non prevedo il futuro”, ha prima detto Arcangelo Bianco nella recente intervista radiofonica. Poi la dichiarazione che ha spiazzato tutti, a partire dalla conduttrice Giada Di Miceli: “Ad oggi non escludo un ritorno con Nunzia. Sarei un’ipocrita se dicessi che mi sono dimenticato di lei dopo 13 anni. Se sono ancora innamorato? Non posso rispondere al momento”. Arcangelo – che non ha mai smesso di seguire Nunzia sui social network – ha ammesso: “Ad oggi voglio stare solo. Sto facendo un percorso personale e sto cercando di capire qual è la cosa migliore per me”. E ancora: “Non penso lei mi abbia dimenticato. A lei farebbe piacere un riavvicinamento, ma magari sbaglio…”.

Temptation Island, Arcangelo pentito del bacio alla tentatrice Sonia

Arcangelo Bianco si è detto pentito del bacio dato alla tentatrice Sonia Onelli, oggi felicemente fidanzata con Massimo Colantoni. “Nunzia non meritava determinati atteggiamenti miei a Temptation Island”, ha chiarito Arcangelo, che ha avuto diverse frequentazioni dopo l’addio alla Sansone ma nulla di serio. Pertanto Bianco ha smentito i gossip che circolavano tempo fa su una probabile liaison con un’altra tentatrice del programma, Maddalena. “Siamo solo amici, come lo sono anche con le altre tentatrici. Abbiamo fatto qualche shooting insieme”, ha precisato il 28enne.